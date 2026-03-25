Se disparan más de 72% costos logísticos para exportadores

En la última década, el sector exportador del país ha enfrentado una escalada en los costos logísticos que tiene que cubrir como parte de la operación de cadenas de suministro globales.

En conferencia, el presidente de Comce Noreste, Javier Cendejas, reveló que para este gremio, los costos de transporte y almacenamiento de mercancías en México se han disparado exponencialmente, un 72.6%, siendo el costo de combustibles uno de los factores que más impacto genera.

“Hay un aumento de 48.8% en los combustibles en los últimos años, así como el impacto acumulado de peajes, servicios de transporte y otros costos indirectos”, explicó.

Además, dijo que los costos logísticos representan una parte importante de los gastos generales de una empresa y suelen oscilar entre un mínimo del 5% y un máximo del 35% de las ventas de una empresa.

Sin embargo, en México, tres de cada seis industrias sobrepasan el 35% del máximo del costo logístico con base en sus ventas y llegan a representar hasta un 60 por ciento.

“No se trata solo de un gasto más, sino de un elemento que define la capacidad de competir en los mercados internacionales”, afirmó.

De acuerdo con el análisis presentado por el Comce, la estructura del transporte en México refleja desequilibrios muy marcados.

Y es que el 69% de las exportaciones y el 46.7% de las importaciones se mueven por carretera, mientras que los puertos concentran el 33% de las importaciones.

Explicó que ante este escenario, los exportadores proponen, para mejorar y no seguir perdiendo competitividad, varias acciones de política pública, entre las que se encuentran aumentar la inversión en infraestructura y seguridad en corredores clave; impulsar la digitalización logística, particularmente en visibilidad, planeación y automatización de procesos; políticas que reduzcan los costos sistémicos y faciliten la integración logística entre regiones e industrias.

Además, la necesidad de establecer una red de paraderos seguros para transportistas.

Caro y tardado

Traer un contenedor desde Shanghái hasta Manzanillo vía marítima cuesta alrededor de $3,312 dólares y toma 16 días; en cambio, trasladarlo de Manzanillo a Monterrey puede superar los $4,500 dólares por un trayecto de 30 horas.

Con peajes y demoras, el costo total asciende a cerca de $8,585 dólares, añadió Cendejas.

“El problema no está en la distancia, sino en cómo operamos el último tramo logístico dentro del país”, explicó.

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