Destaca Flor Esthela por su fe y fortaleza ante adversidad

Flor Esthela Reyes Ramírez se ha convertido en una de las mujeres que hoy inspiran a la comunidad de Reynosa por su historia de fortaleza, fe y superación. Hace poco más de 15 años esperaba con gran ilusión la llegada de su hijo, un momento que transcurrió con normalidad hasta el día en que finalmente pudo tenerlo en sus brazos.

Con el paso del tiempo, el pequeño tuvo que ser llevado a revisión médica. Fue entonces cuando los especialistas dieron a la familia un diagnóstico devastador: el niño padecía cáncer en uno de sus ojos, una noticia que marcó profundamente la vida de esta madre, quien tuvo que reunir toda su fortaleza para enfrentar la enfermedad de su hijo.

“Yo me acuerdo perfectamente el día que me dieron el diagnóstico, yo sentí físicamente que la mitad de mi cuerpo se me paralizaba, reaccioné, y lo único que dije, señor, si tú permitiste que nosotros empezamos este proceso, yo sé que tú nos vas a dar todas las herramientas para poder salir de este proceso; le dije, dame fuerza, es todo lo que necesito y le dimos para adelante”, recordó Flor Esthela Reyes Ramírez.

En medio de esta difícil etapa, Flor Esthela encontró en la fe en lo divino la fuerza para mantenerse de pie. Sin embargo, en el entorno social también tuvo que enfrentar el rechazo y la incomprensión de algunas personas que, por ignorancia, no comprenden lo que significa convivir con una enfermedad como el cáncer.

“Es la falta de empatía por parte de la gente, la falta de sensibilidad; a pesar de que está en las redes sociales la información, se necesita mucha empatía por parte de la sociedad, por parte de las personas. El cáncer no se pega, las diferentes situaciones que tienen estos niños no se pegan”, expresó.

Al observar la valentía con la que su hijo enfrentaba la enfermedad, ella encontró un motivo más para seguir adelante. Inspirada por esa fortaleza decidió reconstruir su vida paso a paso y no rendirse ante las dificultades.

Actualmente trabaja en una empresa de la ciudad y, como parte de su proceso de renacer emocional, también continuó con sus estudios hasta concluir una carrera profesional.

“He estado trabajando, estudié mi carrera, tengo mi carrera como licenciada ya. Estando dentro de este proceso fue muy difícil, es muy difícil de verdad, pero no es imposible; yo trabajaba, dormía tres horas nada más, yo tenía mis tres hijos, trabajaba el fin de semana, iba tiempo extra, no dormía; soy licenciada en Administración de Empresas”, relató.

Por ello, la historia de Flor Esthela es considerada hoy un ejemplo de lucha, constancia y de renacer de las cenizas. Su mensaje, asegura, está dirigido a todas aquellas mujeres que atraviesan por momentos difíciles y que buscan encontrar la fuerza para salir adelante.

“Entendamos que Dios nos hizo como un ángel sin alas, como mujeres inquebrantables, como mujeres de sueños, como mujeres que no se rinden, como mujeres con propósito, mujeres con valor; es cierto que va a costar al principio, pero todo tiene su recompensa”, concluyó.

