Destaca Profeco a Tamaulipas por 'Precios Justos' en gasolina

Tamaulipas volvió a colocarse entre las entidades con precios más estables de gasolina regular, según el monitoreo semanal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El reporte reveló que en Tampico, una estación de Pemex ubicada en la avenida Miguel Hidalgo, vendió el litro en $23.46 pesos, con un margen de ganancia de $1.64 pesos, uno de los más bajos de todo el país.

Escalante Ruiz, titular de la Profeco subrayó que las estaciones de la región noreste, donde se ubica Tamaulipas, mantuvieron márgenes por debajo de los $2 pesos, cumpliendo con los criterios de precios justos dentro de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina.

Profeco pone “palomita” a estaciones cumplidas

Durante la exposición, el titular de Profeco destacó que ninguna de las gasolineras consideradas como justas superó el margen permitido.

“La idea es que el consumidor tenga opciones claras. En estas estaciones el margen no rebasa los dos pesos, por eso les ponemos una palomita”, señaló.

En el caso del país en general, el precio promedio del litro de gasolina regular al 28 de noviembre se ubicó en $23.58 pesos.

Comentarios