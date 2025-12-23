Podcast
Whats_App_Image_2025_12_23_at_2_02_17_PM_361f12053c
Tamaulipas

Molino 'Don Lencho'; una tradición centenaria en Ciudad Victoria

Los propietarios originales, oriundos del ejido 5 de mayo en el municipio de Jaumave, llegaron a la capital del estado con el propósito de establecer el molino

  • 23
  • Diciembre
    2025

El Molino de Nixtamal "Don Lencho" es un emblema de la tradición culinaria en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que ha perdurado por más de 100 años, primero en Jaumave y durante los últimos 63 años en la Colonia Obrera, a la altura del Cero Morelos, negocio inaugurado por el papá del Profesor Lorenzo Torres Ibarra, su actual propietario.

“En Ciudad Victoria estamos trabajando desde 1962, es decir, ya son 63 años, mientras que el molino tiene una fecha de 1920. Este pasado 7 de diciembre cumplió 105 años y seguimos trabajando”, comentó Lorenzo.

Los propietarios originales, oriundos del ejido 5 de Mayo en el municipio de Jaumave, llegaron a la capital del estado con el propósito de establecer el molino y asegurar el futuro de sus 11 hijos, quienes se han convertido en profesionistas gracias al arduo trabajo diario en el establecimiento.

Entre sus clientes leales se encuentra Juan Torres Cantú, quien ha visitado el molino durante 30 años en estas fechas, y quien acude al negocio para elaborar tamales en casa, como lo hace cada año. 

“La tradición de los tamales nunca termina, va pasando de generación en generación, y qué bueno que siga perdurando para que todas las generaciones venideras lo sigan haciendo”, señaló. 

El Molino de Nixtamal "Don Lencho" no solo es un lugar donde se produce masa, sino un símbolo de la perseverancia y la tradición familiar que sigue viva en Ciudad Victoria.


Comentarios

