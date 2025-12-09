Detienen a implicado en homicidio de regidor de Reynosa

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó la detención de Yael Cortés Mosso, presunto implicado en el homicidio del 14º regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente Salinas, estrangulado en un departamento rentado en la Ciudad de México.

Las autoridades mantienen la búsqueda de un segundo sospechoso.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, tras el homicidio de un hombre en un departamento en la avenida #PaseoDeLaReforma en @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Yael "N" en @TuAlcaldiaGAM.



De acuerdo con las primeras… pic.twitter.com/TzQOOzPDwC — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 9, 2025

Seguimiento por videovigilancia

La captura ocurrió en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que las cámaras de videovigilancia y el circuito cerrado del condominio permitieran ubicar a los involucrados.

Agentes de inteligencia detectaron un vehículo gris en el que uno de los sujetos huyó y dieron seguimiento hasta localizarlo este lunes en el cruce de Insurgentes Norte y Acueducto, en la colonia San Pedro Zacatenco.

Aseguran droga, teléfonos y tarjetas bancarias

Durante la detención, a Yael se le aseguraron 31 bolsitas con droga, aproximadamente un kilogramo de marihuana, un empaque con crystal, tres teléfonos celulares de alta gama, cuatro tarjetas bancarias y el vehículo con placas del Estado de México.

Hallazgo del cuerpo y avance de la investigación

De acuerdo con las indagatorias, la víctima había rentado un departamento el pasado 5 de diciembre.

Fue encontrado este domingo por personal de limpieza, que lo vio tendido en el piso.

El caso fue turnado al Ministerio Público para continuar con las diligencias y peritajes correspondientes.

