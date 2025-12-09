Podcast
Tamaulipas

IETAM dispondrá de 414 mdp para proceso electoral 2026-2027

El IETAM estima un presupuesto de 414 mdp para 2026-2027; 250 mdp serán para partidos y el resto para gasto operativo y el inicio del proceso electoral

  • 09
  • Diciembre
    2025

El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, anunció que el anteproyecto de presupuesto aprobado a finales de septiembre de este año incluye un apartado específico para las actividades relacionadas con el arranque del proceso electoral ordinario 2026-2027.

El presupuesto estimado es de 414 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 250 millones corresponden a financiamiento público para partidos políticos, lo que representa un 55% del total.

El resto del presupuesto está destinado al gasto corriente del instituto, recursos necesarios para su operación diaria y para el inicio del proceso electoral.

“Si bien en 2026 no se tiene programada una jornada electoral, el proceso electoral comenzará el primer domingo de junio de 2027. La ley electoral del Estado de Tamaulipas establece que el arranque del proceso debe realizarse en septiembre del año previo a la jornada electoral. Por ello, hemos considerado en el anteproyecto un apartado específico para todas las actividades de preparación”, indicó Ramos Charre.

El presidente del IETAM destacó que será necesario seleccionar a 650 ciudadanos para integrar los consejos municipales y distritales, un proceso que involucra una amplia convocatoria a la ciudadanía y una difusión intensa para garantizar la participación de personas idóneas que cumplan con los requisitos legales.

Además, Ramos Charre mencionó que en 2026 se deberá iniciar la producción de los materiales electorales que se utilizarán en la jornada del 2027.

En coordinación con el Instituto Nacional Electoral, se busca obtener los diseños de la documentación electoral sin emblemas de partidos políticos ni definiciones de candidaturas, lo que permitirá iniciar la producción a tiempo.

“Estamos pugnando para que estos diseños sean liberados oportunamente, así como para la instalación de la comisión del programa de resultados electorales preliminares y la comisión encargada del sistema de candidatas y candidatos Conóceles.

Todas estas actividades son parte del arranque del proceso electoral 2026-2027, que está a la vuelta de la esquina, y por eso hemos tomado las previsiones presupuestales necesarias”, concluyó


