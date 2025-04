Dictan prisión formal a Tomás Yarrington en México

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, fue vinculado formalmente a proceso penal en México, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara que se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, específicamente en la modalidad de colaboración al fomento para facilitar actividades del narcotráfico.

La información fue dada a conocer el martes 16 de abril por la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero. Yarrington fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, mejor conocido como El Altiplano, ubicado en el Estado de México, una de las cárceles de máxima seguridad del país.

Yarrington fue entregado por las autoridades estadounidenses a México el pasado 9 de abril en la garita de El Chaparral, en Tijuana, Baja California, en cumplimiento de una solicitud del gobierno mexicano. Una vez en territorio nacional, le fue leída una orden de aprehensión previamente emitida, y se le hicieron valer sus derechos conforme al debido proceso.

El exmandatario estatal fue condenado en Estados Unidos por conspiración para cometer lavado de dinero, delito del que se declaró culpable en marzo de 2011 ante una corte federal.

Tras su arresto en Florencia, Italia, en 2017, donde se escondía con una identidad falsa, Yarrington fue extraditado a la Unión Americana en 2018. Cumplió siete años de prisión en dicho país.

ICE removed Tomas Jesus Yarrington Ruvalcaba, a citizen of Mexico, wanted by Mexican authorities. Yarrington, a former Mexican governor, was convicted of money laundering in the U.S. Thank you to @EROSanDiego for assisting with the removal. @HSISanAntonio investigated this case. pic.twitter.com/14kET6Taxx