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Tamaulipas

Prevé Sánchez Garza beneficios de inversiones en Matamoros

Inversiones en la frontera norte podrían generar oportunidades para Matamoros, aunque políticas de EUA mantienen retos en el entorno económico

  • 29
  • Marzo
    2026

El exalcalde Alfonso Sánchez Garza expresó su expectativa de que las inversiones que se desarrollan en la región fronteriza puedan generar beneficios directos para Matamoros, particularmente en el sector industrial.

Oportunidades para proveedores locales

Señaló que, debido a la magnitud de algunos proyectos, se requerirá la participación de proveedores, lo que podría representar una oportunidad para empresas locales, especialmente aquellas con experiencia en la industria petrolera.

No obstante, reconoció que factores como las políticas proteccionistas del gobierno estadounidense han limitado en ocasiones la participación de compañías mexicanas, al exigir que ciertas operaciones se mantengan del lado americano.

Retos en el entorno económico

Sánchez Garza también mencionó que, pese a la llegada de nuevas inversiones, algunas empresas han cerrado en México, lo que refleja los retos que enfrenta el entorno económico actual.

Aun así, destacó la importancia de la relación binacional, al considerar que el desarrollo de una frontera depende del crecimiento conjunto de ambos lados.

Expectativa por impacto en Matamoros

Finalmente, confió en que las inversiones que han llegado a Brownsville puedan tener un impacto positivo en Matamoros, generando oportunidades y fortaleciendo la economía local.


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