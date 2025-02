Diputados aprueban decreto; bajará tarifa de comercio en Reynosa

Con el objetivo de ubicar, conformar y transparentar el padrón de los comerciantes formales e informales de Tamaulipas, el Congreso local, aprobó el proyecto de decreto para reducir las tasas sobre el cobro de piso a comerciantes fijos y semifijos de Reynosa; además de implementar medidas para regular este giro en los 43 municipios de la entidad, informó el diputado local Héctor Prieto Herrera.

"Les dijimos que trataran de llegar a un acuerdo con el municipio, que tuvieran diálogo, agotar el diálogo para que nosotros ahora si no tengamos que intervenir, todavía ayer se supone que iba a ver diálogo, no hubo, siguen con esta política, es decir de no hacer estos ajustes o los acuerdos en el cabildo para cobrar menos impuestos, entonces si no lo quiere hacer el municipio, pues nosotros lo vamos a hacer”, señaló.

Se considera que el punto de acuerdo garantiza que las inspecciones y el cobro por el uso de la vía pública a los comerciantes se realicen bajo principios de legalidad, respeto, transparencia y formalidad, entre otros factores, refirió la diputada local Eva Araceli Reyes González.

“Que de un día para otro el pago de derechos por el uso de la vía pública tanto de puestos fijos y semifijos ha aumentado hasta en un 500%, en este sentido y atendiendo a la voz de los más afectados por el cobro de los derechos hacemos nuestra la petición de ajustar las tarifas en los términos en que se venía cobrando hasta el año 2024”, dijo la legisladora.

Ante esta problemática consideraron necesario que los 43 ayuntamientos de Tamaulipas implementen medidas que aseguren la regularización, supervisión y rendición de cuentas sobre el comercio formal e informal, es decir, el comercio establecido y ambulante.

Esto en aras de brindar certeza jurídica a quienes ejercen esta actividad y evitar sanciones arbitrarias, expuso la diputada local Guillermina Magaly Deandar Robinson Diputada Local.

“Deben de ser observadas como una medida fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las administraciones públicas y evitar prácticas indebidas como el cobro arbitrario o discrecional”, señaló.

