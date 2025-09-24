Es niño con discapacidad auditiva Soldado por un Día

Durante lo que va de este 2025, el 29 Regimiento de Caballería ha nombrado a cuatro niños destacados como soldados por un día.

El objetivo es reconocer el esfuerzo que realizan estos menores de edad, que presentan alguna discapacidad, y se esfuerzan al máximo para poder realizar tareas que para otros son simples.

El teniente cirujano dentista, Javier Flores Lazcano, perteneciente al 29 Regimiento de Caballería, informó que el objetivo es nombrar a más soldados por un día.

En este año van cuatro niños que han podido vivir la experiencia, que vienen a participar en los módulos, a conocer las instalaciones y esperamos que puedan ser muchos más, para que se den cuenta de lo que es el amor a la Patria, la lealtad, la disciplina, pues es algo que está al alcance de todos, o sea que todos podemos formar parte de esto”, expresó.

Cada escuela selecciona a un alumno que es merecedor de esta distinción, y los militares les dan una fecha para que puedan acudir al Cuartel Militar, donde, además de experimentar lo que es ser un soldado, se le regala un uniforme militar a la medida, entre otros obsequios, además de disfrutar de un desayuno junto con su familia y el personal castrense.

En esta ocasión el soldado por un día fue Kennet Alexander Lazo Olivas, de nueve años de edad, quien tiene discapacidad auditiva y estudia en la Escuela Primaria integradora “Arquímides Caballero”.

Asistió acompañado de sus padres, y pudo subir a los vehículos blindados castrenses, ambulancia, una tanqueta de la Guardia Nacional, además estuvo como invitado el Heroico Cuerpo de Bomberos con una apagadora, y el menor pudo utilizar la manguera con la que se apagan los incendios.

“Para el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, es muy significativa la visita del menor Kennet, ya que no es solo un recorrido, sino que es una forma de que ellos puedan acercarse, puedan vivir en un día la experiencia de ser soldados.

“Que sin importar las circunstancias que tengamos, todos podemos ser parte de esta gran familia, y pues acercarnos en cierta forma a la población neolaredense”, mencionó el teniente.

El papá del Soldado por un Día, Kennet Lazo, platicó que su hijo estuvo muy feliz en el evento, y agradeció que existan este tipo de programas.

“Muchas veces hablamos de integración, pero no lo ponemos en práctica, y el ver que realmente se lleve a cabo, que se les dé esta oportunidad. El día de hoy fue mi hijo, pero que se siga brindando.

“Son eventos que deberían de estar al alcance de todos los niños con las diferentes capacidades. Estamos muy, muy contentos por esa oportunidad que se le dio”, expresó.

El niño Kennet recibió un reconocimiento por parte de los militares, y su cara reflejaba la felicidad sin necesidad de expresarlo con palabras.

“Muy contentos, muy felices por ver la felicidad de él, ver su emoción, dicen que una mirada dice más que mil palabras, el ver sus ojos, ver su emoción, pues nosotros felices”, manifestó el padre de familia.

