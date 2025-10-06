Escuelas de Nuevo Laredo presentan hundimientos por humedad

Tres escuelas primarias de Nuevo Laredo se están hundiendo, afirmó Hemin Pascasio, décimo primer regidor, quien ya sostiene reuniones con directivos de los planteles para detectar el origen del problema y la solución.

Uno de los problemas más graves se encuentra en la Escuela Primaria “Lucio Blanco”, que por la tarde es la “Tomás Sánchez”, ubicada en la Colonia Bonitos Toboganes, al poniente de la ciudad, donde dos aulas ya están a desnivel.

En uno de los salones, el piso ya se desniveló, al igual que la banqueta.

“Hay un problema de origen, el tema de subsuelo”, expresó el regidor, “fue construida en una zona donde literalmente era una especie de lago, una especie de charco gigante por decirlo de una forma muy coloquial, incluso en esa zona se sabe que era el afluente de un arroyo”.

Aún cuando se cree que fue compactado el predio como debería de ser antes de la construcción, el tiempo y la humedad que persiste en el lugar ha hecho que algunas aulas en algunas partes se hayan desnivelado, creando hundimientos en unas de las zonas.

“Dos aulas en lo particular, pero así como este caso, también tengo el tema de atender a la Escuela ‘Amado Nervo’, que también tiene un problema similar, fue construida literalmente en una zona baja, por la naturaleza del terreno y los encharcamientos con las lluvias”, mencionó Pascasio.

La problemática en la “Amado Nervo” tiene que ver con el cableado eléctrico, porque lo hicieron de forma subterránea, entonces cada vez que llueve y por estar en una zona baja, se inunda.

“Más bien se encharca, y eso trae como consecuencia problemas al alumbrado por la naturaleza de que está subterránea”, declaró.

Por el momento no hay riesgo para el alumnado, afirmó el regidor, pero se analizará hasta qué punto puede escalar el problema hasta convertirse en un riesgo a la seguridad.

Se pedirá la intervención del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Educativa.





