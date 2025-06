Exigirán mochila transparente en prepa de Nuevo Laredo

Luego de detectar que los alumnos de la preparatoria 1 “Juvenal Boone Flores” han introducido objetos prohibidos al plantel, se exigirá que todos acudan con mochila transparente.

Esta medida entrará en vigor a partir del próximo ciclo escolar 2025-2026, que inicia en agosto, a fin de reforzar la seguridad en la Preparatoria Federal por Cooperación, informó la directora del plantel, Sarahí Ávalos Limón.

“Hemos detectado que los jóvenes se dan las habilidades para introducir cosas que no están permitidas en la escuela. Hasta el momento no hemos tenido problema que introduzcan ningún tipo de objeto que represente algún peligro, solo algunos juegos que no están permitidos”, explicó Ávalos Limon.

La estrategia busca facilitar la detección visual de objetos que pudieran representar un riesgo dentro del plantel, promoviendo así un entorno escolar más seguro.

Esta disposición se alinea con la iniciativa aprobada por el Congreso de Tamaulipas en 2024, que fomenta el uso de mochilas transparentes en las escuelas del estado.

“Se está implementando para iniciar el ciclo escolar 2025-2026, el cual dará inicio el próximo 25 de agosto, para que inicien con su mochila transparente” añadió.

La directora destacó que esta medida no sustituye otras acciones de seguridad, sino que las complementa. También subrayó la importancia de la participación activa de madres y padres de familia en la implementación de esta política.

“Hasta el momento hemos tenido muy buena respuesta de los padres de familia, la idea de la mochila transparente surgió de los mismos padres de familia a lo largo del ciclo escolar, no hay objeción por la decisión implementada por nuestro plantel, somos la primera preparatoria que ha decidido implementar esta estrategia” declaró.

