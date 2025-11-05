Localizan con vida a menor desaparecida en Reynosa

Luego de varias horas de intensa búsqueda, fue localizada con vida la menor Magdalena Garza González, de 13 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde el martes 4 de noviembre tras salir de la escuela secundaria “Marte R. Gómez”.

De acuerdo con la información recabada, la menor habría sido presuntamente motivada por algunas compañeras y una madre de familia del plantel para abandonar la escuela. En un principio se dijo que había salido por los portones traseros, pero un video de vigilancia reveló que la adolescente salió por la entrada principal acompañada de sus amigas.

Su madre, Mayra González, relató que las imágenes muestran cómo las compañeras ayudaron a su hija a ocultar su identidad al momento de salir del plantel.

“Salió ayudada por varias amigas de su salón. Hay un video donde se ve que le prestan un suéter, se tapa la cara y hasta le cambian la mochila. Diferentes niñas le pasan cosas para que pueda salir sin que la reconozcan”, explicó.

Durante más de un día, la familia vivió momentos de profunda angustia. Desde las primeras horas comenzaron la búsqueda y difundieron su caso en redes sociales, lo que generó una gran movilización ciudadana que se extendió por toda la ciudad y municipios cercanos.

Finalmente, una llamada anónima permitió ubicar a Magdalena en un domicilio ubicado en la zona centro de Reynosa. Fue así como la familia, con el apoyo de personas solidarias y colectivos de búsqueda, logró rescatarla.

Saraí Beltrán, una de las mujeres que participó en la búsqueda, narró cómo ocurrió el reencuentro.

“A la mamá le mandaron un mensaje y nos fuimos a buscarla al centro. Nos dividimos y caminamos por la peatonal. Cuando la niña me vio, corrió para abrazarme y empezó a llorar. Dijo que la tenían en un cuarto y que una señora mayor la golpeó”.

De acuerdo con los testimonios, la menor habría sido retenida contra su voluntad y sufrió agresiones físicas. Su madre confirmó que la niña le contó haber sido jaloneada, golpeada y despojada de sus lentes durante el tiempo que permaneció fuera de casa.

“Que la sacaron de la escuela, la jalonearon, que la golpearon, le rompieron los lentes y que durmió en un cuarto donde una señora la agredió”, detalló.

La propia Magdalena relató brevemente su experiencia:

“Me estaban jaloneando, me tiraron, una niña me jaloneó y me subieron a un carro. Yo no conocía a esa niña”, dijo con voz entrecortada.

Tras el rescate, las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron las indagatorias para determinar la participación de las personas que aparecen en los videos de vigilancia, así como el entorno donde fue localizada la menor.

En la escuela “Marte R. Gómez” se encendieron las alertas por lo ocurrido. Padres de familia y docentes pidieron reforzar la vigilancia en los alrededores y prestar mayor atención al comportamiento de los estudiantes, ante la preocupación de que algunos pudieran estar siendo influenciados por adultos ajenos a sus familias.

El director del plantel, Fernando Gallardo Guerrero, reconoció que la escuela enfrenta limitaciones en materia de seguridad.

“La verdad sí estamos abandonados en ese aspecto, tanto en vialidad como en seguridad pública. Afortunadamente no hemos tenido conflictos de pandillas, pero sí es importante que haya vigilancia en los alrededores”, señaló.

Por su parte, Juan Manuel Garza, padre de la menor, pidió que se identifique a las personas involucradas y se actúe conforme a la ley.

“Queremos saber quiénes fueron las niñas y qué relación tienen. Hasta ahora estamos en eso como padres, y entendemos que la Fiscalía también va a intervenir para investigar el caso”, expresó.

La familia agradeció el apoyo recibido de la comunidad y de los colectivos de búsqueda, al tiempo que pidió a las autoridades garantizar la seguridad en las escuelas para evitar que situaciones como esta se repitan.

