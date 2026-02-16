Se dispararán hasta 700% precios de rentas en NL por el Mundial

La celebración del Mundial 2026 traerá un aumento en los precios de renta en departamentos y residencias localizadas en puntos estratégicos de municipios como Guadalupe, San Pedro y Monterrey, especialmente en áreas como el centro y la zona Tec, donde se prevé que la demanda de hospedaje se intensifique durante los días de partidos.

Un ejercicio realizado por El Horizonte en la plataforma Airbnb, que consideró alojamientos tanto en departamentos como en casas, tomando como base el precio por tres noches para cinco huéspedes y comparando un fin de semana regular del 24 al 27 de febrero contra las fechas del arranque del Mundial en junio, del día 10 al 13 de ese mes, evidenció incrementos de hasta 692 por ciento.

Por ejemplo, el mayor aumento se detectó en el centro de Monterrey, donde la renta de un espacio en una propiedad pasó de costar $4,873 pesos en febrero a $38,583 pesos en junio, lo que representa un alza del 692 por ciento.

En la zona Tec, el precio subió de $4,866 pesos a $36,146 pesos, un incremento del 643%; mientras que, en Guadalupe, uno de los municipios sede, la tarifa pasó de $4,151 pesos a $20,307 pesos, es decir, 390% más.

En San Pedro, en el sector de Valle Oriente, uno de los sectores de mayor plusvalía, el costo se elevó de $6,109 pesos a $29,661 pesos, un alza del 386 por ciento.

En La Estanzuela, el monto brincó de $6,070 pesos a $30,230 pesos, equivalente a 398 por ciento.

Por su parte, en Cumbres, tercer sector, aunque el incremento fue menor en comparación con otras zonas, también se observó un aumento importante, al pasar de $3,518 pesos a $9,354 pesos, lo que representa 166% más, reflejando cómo la expectativa del evento ya impacta las tarifas publicadas para esas fechas.

En entrevista, Juan Manuel Escobedo Garza, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey, reconoció el impacto que tendrá este evento deportivo en las rentas de espacios temporales.

“Es un año donde va a haber incentivo, el Mundial va a incentivar. Sin duda, va a haber un alto incremento en la renta de espacios temporales; estamos estimando que se van a disparar hasta cerca de 1,000% en rentas”, indicó.

De hecho, adelantó Escobedo Garza, ya hay espacios rentados para junio próximo.

“Ya hay espacios rentados… Va a haber un incentivo aquí en Nuevo León y en las ciudades sede mundialistas. Lo que un espacio te puede costar $3,000 pesos, el mismo día del Mundial te va a costar $30,000 pesos o más”, refirió.





