FGJET certifica a 11 facilitadores en justicia para adolescentes

La fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que, como parte de los trabajos permanentes de capacitación y profesionalización de sus servidores públicos, se llevó a cabo el Curso de Especialización para los Operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA) con enfoque en Facilitadores de Mecanismos Alternativos.

Durante esta jornada formativa, 11 facilitadores obtuvieron su Especialización, cumpliendo con lo establecido por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Con esta certificación, estarán facultados para realizar mediaciones y procesos restaurativos con personas adolescentes a quienes se atribuya la comisión de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, con edad entre 12 y 18 años.

Este proceso se desarrolla bajo los principios de debido proceso, mínima intervención y trato diferenciado, con el objetivo de que las y los adolescentes puedan resolver su situación jurídica mediante acuerdos reparatorios, privilegiando mecanismos alternativos que fomenten la solución pacífica de los conflictos y la reparación del daño.

