Hallan restos humanos en fosa clandestina en Reynosa

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizó un nuevo hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina ubicada en un predio situado a espaldas del campo militar de la Octava Zona Militar, en la ciudad de Reynosa, correspondiente a la colonia 15 de Enero.

La localización se logró luego de que integrantes del colectivo detectaran irregularidades en el suelo y señales de posibles entierros ilegales en el terreno. De acuerdo con la información recabada, el colectivo fue alertado mediante llamadas anónimas que proporcionaron orientación y coordenadas precisas sobre el punto donde se observaba un movimiento inusual de tierra.

Tras recibir el aviso, madres buscadoras se trasladaron de inmediato al sitio y comenzaron labores de exploración con palas y picos, pese a los riesgos que implica este tipo de acciones. Durante la búsqueda, en una de las fosas fue localizado un hueso que aparentemente corresponde a un brazo humano.

Ante el hallazgo, se dio aviso a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes deberán llevar a cabo las investigaciones y diligencias correspondientes. Se espera que se realicen las pruebas científicas necesarias para determinar la identidad a la que pertenecen los restos humanos encontrados.

El hallazgo se registró la tarde del lunes 2 de febrero en este punto de la ciudad fronteriza.

Comentarios