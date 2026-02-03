Podcast
Whats_App_Image_2026_02_03_at_15_06_38_ac1ee92ed8
Tamaulipas

Hallan restos humanos en fosa clandestina en Reynosa

Colectivo detecta huesos humanos en predio tras recibir alerta; autoridades de Tamaulipas investigan identidad y origen de los restos

  • 03
  • Febrero
    2026

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizó un nuevo hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina ubicada en un predio situado a espaldas del campo militar de la Octava Zona Militar, en la ciudad de Reynosa, correspondiente a la colonia 15 de Enero.

La localización se logró luego de que integrantes del colectivo detectaran irregularidades en el suelo y señales de posibles entierros ilegales en el terreno. De acuerdo con la información recabada, el colectivo fue alertado mediante llamadas anónimas que proporcionaron orientación y coordenadas precisas sobre el punto donde se observaba un movimiento inusual de tierra.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 15.06.37 (1).jpeg

Tras recibir el aviso, madres buscadoras se trasladaron de inmediato al sitio y comenzaron labores de exploración con palas y picos, pese a los riesgos que implica este tipo de acciones. Durante la búsqueda, en una de las fosas fue localizado un hueso que aparentemente corresponde a un brazo humano.

Ante el hallazgo, se dio aviso a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes deberán llevar a cabo las investigaciones y diligencias correspondientes. Se espera que se realicen las pruebas científicas necesarias para determinar la identidad a la que pertenecen los restos humanos encontrados.

El hallazgo se registró la tarde del lunes 2 de febrero en este punto de la ciudad fronteriza.


