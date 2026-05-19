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Nacional

Presunto líder de grupo armado del CJNG es detenido en Tijuana

José Paulino "N", de 29 años de edad, fue aprehendido en Tijuana, desde donde dirigiría operaciones del grupo denominado Fuerzas Especiales del Kateo

  • 19
  • Mayo
    2026

Este martes cayó durante un operativo un presunto líder criminal, quien sería el cabecilla de un brazo armado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Baja California.

Las acciones fueron encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar) y contó con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), así como Policías estatales y municipales.

José Paulino "N", de 29 años de edad, fue aprehendido en la colonia Chihuahua en la ciudad de Tijuana, desde donde dirigiría operaciones del grupo denominado Fuerzas Especiales del Kateo (FEK), que sería aliado del CJNG.

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Así se realizó el operativo

Agentes federales realizaban un recorrido de vigilancia en la ya mencionada colonia Chihuahua, cuando visualizaron a José Paulino "N", quien, además de ser un presunto capo, tenía una orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado.

El sujeto fue abordado y, tras realizarle una inspección, se le decomisaron cuatro armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos útiles, varias dosis de droga y una insignia falsa de una institución de seguridad, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Estas acciones reflejan la labor de coordinación que existe entre autoridades de los tres niveles de gobierno y que tienen como objetivo frenar la generación de violencia en el país y garantizar la seguridad en todos los rincones del país.


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