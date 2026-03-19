Llaman a reabrir la Cruz Roja en Tamaulipas tras fallas

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, el diputado Humberto Prieto Herrera, admitió que la capacidad de respuesta ante emergencias en el estado es limitada, especialmente después de los hechos recientes que han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer a la Cruz Roja Mexicana.

El legislador señaló que el accidente ocurrido recientemente dejó claro que los servicios de atención inmediata no son suficientes, por lo que consideró urgente que las instalaciones de la institución vuelvan a operar cuanto antes.

Prieto Herrera subrayó que la reapertura de la Cruz Roja debe tratarse como un tema prioritario y expresó confianza en que en los próximos días se puedan alcanzar acuerdos que permitan reactivar el servicio en beneficio de la población.

Asimismo, indicó que hasta ahora el Congreso local no ha recibido información oficial sobre la situación; sin embargo, aseguró que el Poder Legislativo se mantiene atento ante cualquier solicitud o planteamiento formal.

El diputado reiteró que existe disposición para intervenir como mediador si es necesario y llamó a las autoridades y a la dirigencia nacional de la institución a establecer un diálogo que permita resolver el problema y conseguir los recursos necesarios para su funcionamiento.

En cuanto a la colecta anual, explicó que el Congreso todavía no ha sido invitado formalmente a participar, aunque dejó en claro que, en caso de recibir la invitación, estarán dispuestos a sumarse como en años anteriores, cuando incluso se permitió la participación de la institución en el pleno.

Finalmente, el legislador afirmó que el Congreso permanecerá atento a cualquier petición formal para apoyar en la solución de esta problemática y contribuir a que los servicios de emergencia vuelvan a operar con normalidad.

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