Tamaulipas

Guardia Estatal de Género fortalece prevención de la violencia

El objetivo es garantizar la confianza de la población y la difusión de acciones preventivas de la violencia en sus diversas manifestaciones

  • 16
  • Enero
    2026

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reforzó las acciones en el inicio del presente año, en el fortalecimiento de la proximidad y prevención de la violencia en los 43 municipios de la entidad.

¿Cuál es el objetivo de las acciones preventivas?

El objetivo es garantizar la confianza de la población y la difusión de acciones preventivas de la violencia en sus diversas manifestaciones y, para lograrlo, personal de la Guardia Estatal de Género participa en las brigadas interinstitucionales.

¿En qué colonias se realizaron las brigadas?

Algunas de las colonias en las que se han llevado a cabo estos eventos son El Mirador y Altas Cumbres, así como en la Simón Torres y Colonia Azteca.

En estos sectores, se escucharon de primera mano las necesidades y dudas de la población referentes a la violencia familiar y de género.

Difusión de información y números de emergencia

La información proporcionada se reforzó con la entrega de folletos informativos y la difusión de los números de emergencia: 911 y 089 para denuncias anónimas.

Estas acciones de proximidad han beneficiado alrededor de 500 personas, incluyendo mujeres, hombres y menores de edad.


