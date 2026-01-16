Liberan a Carlos Gorham 'La Rana' tras acusación de abuso sexual

Un juez determinó la no vinculación a proceso de Carlos “La Rana” Gorham tras concluir la audiencia inicial celebrada en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria. La resolución permitió que el imputado recuperara su libertad, luego de permanecer detenido por una investigación relacionada con un presunto delito sexual.

A la salida del recinto judicial, familiares, amigos y compañeros de trabajo lo recibieron con expresiones de apoyo, consignas y muestras de respaldo. La audiencia comenzó alrededor de las 15:00 horas del jueves y se extendió por aproximadamente siete horas.

¿Por qué no fue vinculado a proceso Carlos Gorham?

Durante la diligencia, la jueza de control resolvió que no se reunieron los elementos suficientes para vincular a proceso a Carlos “G”, por lo que ordenó su liberación inmediata. Con esta determinación, quedaron sin efecto las medidas cautelares que previamente le habían sido impuestas.

El ahora exdetenido había sido señalado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas como presunto responsable del abuso sexual de dos médicas del Hospital Infantil de Ciudad Victoria, hechos que, según la autoridad, habrían ocurrido el 30 de diciembre de 2025.

De qué era acusado Carlos 'La Rana' en Tamaulipas

La FGJET informó que, tras las investigaciones correspondientes, agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Carlos “G” el 9 de enero.

El 11 de enero se celebró el inicio de la audiencia inicial, en la que el juez de control le hizo del conocimiento los hechos que se le imputaban y fijó fecha para su continuación. A solicitud del Ministerio Público, se le impuso entonces la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Familiares de Carlos Gorham muestran apoyo tras exigir su liberación

Desde el momento de su detención, familiares, amistades y compañeros laborales realizaron diversas manifestaciones públicas para exigir su liberación. El 12 de enero protestaron previo a un evento del gobernador Américo Villarreal Anaya, portando pancartas y consignas en favor de Carlos.

🗣️María Elvia Ríos, madre del boxeador Carlos “La Rana” Gorham, pidió el apoyo del gobernador Américo Villarreal para que se analice el caso de su hijo, quien fue detenido por una acusación presentada por la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas y trasladado al penal de Altamira. pic.twitter.com/rEJbKGHmOz — El Horizonte Tamaulipas (@EHTamaulipas) January 12, 2026

El 14 de enero llevaron a cabo una marcha desde el cruce del 17 Carrera Torres hacia la zona centro de Ciudad Victoria, para posteriormente asistir a una misa en la Catedral del Sagrado Corazón. Un día después, organizaron una caravana vehicular desde el Parque Recreativo Tamatán hasta el Centro Integral de Justicia, mientras se desarrollaba la audiencia.

Durante estas movilizaciones, los participantes utilizaron globos verdes y cartulinas con mensajes de apoyo, permaneciendo en el exterior del recinto judicial durante varias horas.

Tras conocerse la resolución judicial, Carlos Gorham salió del edificio acompañado por sus allegados, quienes lo cargaron en hombros y expresaron su respaldo. Al ser abordado por medios de comunicación, señaló que se encontraba tranquilo y agradeció a quienes lo acompañaron durante el proceso.

La Fiscalía de Tamaulipas no ha informado si apelará la resolución o si continuará con otras líneas de investigación relacionadas con el caso.

Comentarios