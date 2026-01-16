Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
liberan_a_carlos_la_rana_tamaulipas_doble_abuso_sexual_fc02baafa7
Tamaulipas

Liberan a Carlos Gorham 'La Rana' tras acusación de abuso sexual

Tras una sesión maratónica, familiares, amigos y compañeros de trabajo lo recibieron con expresiones de apoyo, consignas y muestras de respaldo

  • 16
  • Enero
    2026

Un juez determinó la no vinculación a proceso de Carlos “La Rana” Gorham tras concluir la audiencia inicial celebrada en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria. La resolución permitió que el imputado recuperara su libertad, luego de permanecer detenido por una investigación relacionada con un presunto delito sexual.

A la salida del recinto judicial, familiares, amigos y compañeros de trabajo lo recibieron con expresiones de apoyo, consignas y muestras de respaldo. La audiencia comenzó alrededor de las 15:00 horas del jueves y se extendió por aproximadamente siete horas.

¿Por qué no fue vinculado a proceso Carlos Gorham?

Durante la diligencia, la jueza de control resolvió que no se reunieron los elementos suficientes para vincular a proceso a Carlos “G”, por lo que ordenó su liberación inmediata. Con esta determinación, quedaron sin efecto las medidas cautelares que previamente le habían sido impuestas.

El ahora exdetenido había sido señalado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas como presunto responsable del abuso sexual de dos médicas del Hospital Infantil de Ciudad Victoria, hechos que, según la autoridad, habrían ocurrido el 30 de diciembre de 2025.

De qué era acusado Carlos 'La Rana' en Tamaulipas

La FGJET informó que, tras las investigaciones correspondientes, agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Carlos “G” el 9 de enero.

El 11 de enero se celebró el inicio de la audiencia inicial, en la que el juez de control le hizo del conocimiento los hechos que se le imputaban y fijó fecha para su continuación. A solicitud del Ministerio Público, se le impuso entonces la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Familiares de Carlos Gorham muestran apoyo tras exigir su liberación

Desde el momento de su detención, familiares, amistades y compañeros laborales realizaron diversas manifestaciones públicas para exigir su liberación. El 12 de enero protestaron previo a un evento del gobernador Américo Villarreal Anaya, portando pancartas y consignas en favor de Carlos.

El 14 de enero llevaron a cabo una marcha desde el cruce del 17 Carrera Torres hacia la zona centro de Ciudad Victoria, para posteriormente asistir a una misa en la Catedral del Sagrado Corazón. Un día después, organizaron una caravana vehicular desde el Parque Recreativo Tamatán hasta el Centro Integral de Justicia, mientras se desarrollaba la audiencia.

Durante estas movilizaciones, los participantes utilizaron globos verdes y cartulinas con mensajes de apoyo, permaneciendo en el exterior del recinto judicial durante varias horas.

Tras conocerse la resolución judicial, Carlos Gorham salió del edificio acompañado por sus allegados, quienes lo cargaron en hombros y expresaron su respaldo. Al ser abordado por medios de comunicación, señaló que se encontraba tranquilo y agradeció a quienes lo acompañaron durante el proceso.

La Fiscalía de Tamaulipas no ha informado si apelará la resolución o si continuará con otras líneas de investigación relacionadas con el caso.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

UANL_20_b54dac9151
Suscriben acuerdo UANL y Poder Judicial para fortalecer sistema
thumbnail_thumbnail_Whats_App_Image_2026_01_15_at_3_19_54_PM_427c924fb9_44195b1e24_8e223b89dd
Tampiqueño recibe acta de nacimiento a sus 26 años de edad
Cae_familia_por_robos_notaria_Monterrey_0a6a7485cb
Vinculan a proceso a familia acusada de robos a notarías
publicidad

Últimas Noticias

MIGUEL_FLORES_MTY_2026_6271b999d0
Gobierno estatal pone a NL primero en discusión presupuestal
cruz_roja_monterrey_2026_d86cf43b98
Personas de la tercera edad reciben apoyo de la Cruz Roja
Rayados_f0e33a6c69
Rayados 'cañonea' al Mazatlán en el estreno de Martial
publicidad

Más Vistas

abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
frente_frio_29_frio_lluvia_nuevo_leon_00925f6d5a
Prevén frío intenso y vientos fuertes en NL por Frente Frío 29
publicidad
×