Secretaría de Energía otorgará becas a estudiantes tamaulipecos
Con estas acciones se cumple el compromiso con el sector educativo, el desarrollo del capital humano y el fortalecimiento de las capacidades técnicas
- 16
-
Enero
2026
El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, anunció el lanzamiento de un programa de becas para estudiantes universitarios, enfocadas al desarrollo de capacidades profesionales y la complementación de su formación académica con el sector productivo.
“Este programa está dirigido a estudiantes de universidades de Tamaulipas de carreras afines a la industria petrolera, pertenecientes a instituciones con las que la secretaría de Energía tiene convenios de colaboración, brindando esquemas de formación que buscan responder a las necesidades reales del entorno laboral y fomentar una mayor competitividad”, y agregó:
“Estamos buscando otorgar más de 100 becas anuales, con la meta de transitar a esquemas semestrales, para generar una cadena de valor más sólida que fortalezca estos programas y contribuya al futuro laboral de los universitarios”, señaló.
Con estas acciones se cumple el compromiso con el sector educativo, el desarrollo del capital humano y el fortalecimiento de las capacidades técnicas para el crecimiento del sector energético de Tamaulipas.
