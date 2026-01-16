Podcast
Tamaulipas

Secretaría de Energía otorgará becas a estudiantes tamaulipecos

Con estas acciones se cumple el compromiso con el sector educativo, el desarrollo del capital humano y el fortalecimiento de las capacidades técnicas

  • 16
  • Enero
    2026

El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, anunció el lanzamiento de un programa de becas para estudiantes universitarios, enfocadas al desarrollo de capacidades profesionales y la complementación de su formación académica con el sector productivo. 

“Este programa está dirigido a estudiantes de universidades de Tamaulipas de carreras afines a la industria petrolera, pertenecientes a instituciones con las que la secretaría de Energía tiene convenios de colaboración, brindando esquemas de formación que buscan responder a las necesidades reales del entorno laboral y fomentar una mayor competitividad”, y agregó: 

“Estamos buscando otorgar más de 100 becas anuales, con la meta de transitar a esquemas semestrales, para generar una cadena de valor más sólida que fortalezca estos programas y contribuya al futuro laboral de los universitarios”, señaló. 

Con estas acciones se cumple el compromiso con el sector educativo, el desarrollo del capital humano y el fortalecimiento de las capacidades técnicas para el crecimiento del sector energético de Tamaulipas.


