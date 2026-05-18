Tamaulipas será pionero con centro especializado en adicciones

Con el objetivo de atender una de las problemáticas más apremiantes en el estado, el DIF Tamaulipas anunció la próxima creación de un centro de atención integral especializado en menores de edad en situación de adicciones, un proyecto que se perfila como punta de lanza a nivel nacional.

Patricia Lara Ayala, directora del DIF Tamaulipas, informó que el proyecto ya cuenta con los recursos aprobados y se encuentra en marcha, con miras a inaugurar sus instalaciones en Ciudad Victoria en un periodo aproximado de dos meses. En dicho evento, se espera la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la presidenta del DIF estatal, la doctora María de Villarreal.

Lara Ayala destacó que la urgencia de este centro radica en la necesidad de ofrecer un tratamiento adecuado y diferenciado para jóvenes de hasta 17 años. Actualmente, el consumo de sustancias en el país se ha detectado en rangos de edad que van desde los nueve hasta los 17 años.

"Los menores deben recibir una atención específica. En el país existen centros conocidos como anexos, pero muchos no cumplen con las regulaciones o mezclan grupos poblacionales. Nosotros estamos enfocados en atender esta prioridad con un modelo especializado", señaló la funcionaria.

La directora del DIF explicó que, gracias al programa "Lazos de Bienestar", se ha logrado identificar no solo cómo se distribuyen las drogas entre la población infantil y juvenil, sino también la necesidad de brindar acompañamiento psicológico y social a las familias de los menores.

Al ser cuestionada sobre las sustancias de mayor consumo, Lara Ayala advirtió sobre el peligro de los solventes, señalando que son las drogas de más fácil acceso y, a la vez, de las más dañinas para el desarrollo de los niños y adolescentes.

"Es un tema que nos llena de emoción porque sabemos de la urgencia de responder a esta necesidad. Estamos atacando un problema real para darles a nuestros jóvenes una oportunidad real de recuperación", concluyó.

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