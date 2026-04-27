Encuentran cuerpo en estadio del Schalke 04; investigan causas

El club alemán Schalke 04 confirmó el hallazgo de un hombre sin vida dentro de su estadio, el Veltins-Arena, en un hecho que ha generado consternación y mantiene abiertas las investigaciones de las autoridades.

El cuerpo fue encontrado el pasado jueves por personal de limpieza en los baños del inmueble, durante una revisión habitual de las instalaciones. Tras el hallazgo, la policía acordonó la zona para realizar las primeras diligencias y recabar evidencias.

De acuerdo con los primeros reportes, no se encontraron signos de violencia ni indicios de forcejeo en el lugar.

Sin partido reciente en el estadio

Uno de los elementos que ha llamado la atención es que el equipo no había disputado encuentros recientes como local. El último partido en casa del Schalke 04 fue el 19 de abril, cuando venció 4-1 al Preussen Münster.

Esto ha llevado a suponer que el hombre pudo haber ingresado al recinto durante alguna actividad ajena al futbol.

Hier mal 0⃣4⃣ königsblaue Tore, um Euch den Wochenstart zu versüßen 🤩#S04 | #S04PRM pic.twitter.com/yQMetmzHQZ — FC Schalke 04 (@s04) April 20, 2026

Según información difundida por medios locales, la principal línea de investigación apunta a que el fallecido habría sufrido una emergencia médica antes de desplomarse.

Hasta el momento, no existen indicios que sugieran la participación de terceros, aunque las autoridades continúan analizando las circunstancias del caso.

Se informó que el hombre era originario de Gelsenkirchen, ciudad donde se ubica el estadio, sin embargo persisten interrogantes sobre por qué su ausencia no fue reportada antes y cómo permaneció en el lugar sin ser detectado.

Mensaje del club

El Schalke 04 expresó su pesar a través de un comunicado oficial:

“El FC Schalke 04 reaccionó con gran consternación ante la noticia de que una persona fallecida fue encontrada en un baño del Veltins-Arena. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares”.

El club también señaló que cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades correspondientes.

Por tra parte, el Veltins-Arena, inaugurado en 2001, es uno de los recintos más modernos de Alemania y cuenta con una capacidad superior a los 62 mil espectadores. Es la casa del Schalke desde su salida del Parkstadion.

Comentarios