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Tamaulipas

Hombre fue apuñalado tras defender a menor en Matamoros

La víctima, identificada como Alfredo, recibió al menos diez puñaladas en el cuerpo, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

  • 14
  • Junio
    2026

Un ataque con arma blanca ocurrido en un taller mecánico de la colonia Correcaminos, en Matamoros, dejó a un hombre con heridas de gravedad tras una discusión.

La víctima, identificada como Alfredo, recibió al menos diez puñaladas en el cuerpo, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Verde acudieron al lugar y lo trasladaron de urgencia al Hospital General, donde ingresó en estado crítico, reportado como código rojo.

De acuerdo con testimonios de personas presentes, el hombre intervino en el altercado con la intención de defender a una menor de edad, lo que derivó en la agresión.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad del agresor ni su situación legal.


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