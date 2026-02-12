Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_14_19_PM_46dbfe31b0
Tamaulipas

Implementan capacitación y programa educativo en CEDES

Brenda Iveth Torres Castillo enfatizó que las personas privadas de la libertad están siendo capacitadas en áreas específicas de acuerdo con la demanda regional

  • 12
  • Febrero
    2026

Pedro León Aranda Gutiérrez, director de Reinserción Social y Servicios Post Penales de la Secretaría de Seguridad Pública, anunció la implementación de un programa educativo integral en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES), ubicados en las zonas norte, centro y sur de Tamaulipas.

Programas de Educación

El programa abarca diversas modalidades educativas:

Educación Inicial: Dirigida a mujeres embarazadas y niños menores de tres años que viven con sus madres en los CEDES.
Alfabetización: Se ofrecen programas específicos para quienes no han tenido acceso a la educación básica, impartido por (CONAFE).

Primaria y Secundaria: Impartidos por personal del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos (ITEA).

Nivel Medio Superior y Superior: Incluye la opción de preparatoria abierta y un convenio con el Instituto Tecnológico de Victoria para quienes deseen continuar estudios superiores. Actualmente, hay cuatro estudiantes en este nivel y dos ya titulados.

Proyectos Futuros
En colaboración con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, se busca establecer un modelo de universidad abierta y a distancia, con el objetivo de ofrecer una mayor diversidad de carreras. Aranda Gutiérrez destacó el interés de los internos en estudiar disciplinas relacionadas con las humanidades.


Capacitación en Especialidades

Brenda Iveth Torres Castillo, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública, enfatizó que las personas privadas de la libertad están siendo capacitadas en áreas específicas de acuerdo con la demanda regional:

Zona Fronteriza: Enfoque en informática e idioma inglés.

Ciudad Victoria: Carpintería.

Altamira (Sur del Estado): Cocina.

Al menos el 45% de la población penitenciaria de los cinco CEDES genera ingresos a través de la elaboración de artículos de madera, incluyendo tortilleras, tarros, y muebles, entre otros. También reciben capacitación en talleres de:

  • Carpintería
  • Electricidad
  • Repostería
  • Cocina
  • Belleza
  • Barbería
  • Mecánica automotriz
  • Reparación de aires acondicionados
  • Población Penitenciaria

Al cierre de enero de 2026, la población total en los cinco CEDES es la siguiente:

  • Hombres: 3,761
  • Mujeres: 252
  • Total: 4,013

 

  • El desarrollo de habilidades laborales y la participación en actividades productivas permiten a los internos generar ingresos dignos para ellos y sus familias, facilitando su reintegración al campo laboral y alejándolos de conductas delictivas.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_13_b7118e857f
Sheinbaum inaugura Universidad Rosario Castellanos en SLP
coahuila_secretaria_educacion_6c5f1ee13d
Impulsan en Coahuila ingreso temprano al preescolar
Whats_App_Image_2026_01_28_at_12_05_01_AM_7beee469d2
Real Madrid hace equipo con el municipio de San Pedro
publicidad

Últimas Noticias

fiscal_nuevo_leon_f8e92bd6fd
Fallas en sistema de Fiscalía dificultan denuncias por fraude
la_adictiva_chivas_america_bdfe2a4d50
Encabezará La Adictiva show de medio tiempo en Clásico Nacional
elma_correa_mexicana_premio_bbcd776a8f
Elma Correa primer mexicana en ganar el Premio Biblioteca Breve
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
HA_2_Pn_HS_Ws_A_Aid_L9_805e04e518
Tigres golea 4-1 al Forge FC y espera rival en la 'Conca'
publicidad
×