Impulsan en Coahuila ingreso temprano al preescolar

El secretario de educación en el estado de Coahuila, Manuel Garza, dio a conocer que ya en este periodo de prescripción, es importante promover que las familias coahuilenses opten por una educación preescolar, ya que se ha detectado que entre las familias prefieren que los niños entren hasta tercer grado y de ahí salten directamente a la primaria, provocando así un déficit en la enseñanza de los pequeños que llegan a la escuela sin tener gran conocimiento de números y letras como educación básica.

Desde primer grado para sus hijos. Esto ayudará, señaló, en el desarrollo y aprendizaje de los niños desde muy temprana edad; incluso dijo que sí es muy importante y si es posible tener educación inicial.

También es de gran ayuda. Agregó que tendrán un plan piloto para buscar un tipo de modelo de educación de tiempo completo desde nivel preescolar, pues son muy pocas horas las que los niños tienen para aprovechar el aprendizaje en estos niveles iniciales.

