Inauguran exposición fotográfica 'Ingenieros Militares'

La Zona Militar número 48, a través de personal perteneciente al número 77 del Batallón de Infantería con sede en Ciudad Victoria, así como directivos del Museo Regional de Historia y del Patrimonio Cultural e Histórico, inauguraron la Exposición fotográfica denominada “Ingenieros Militares”.

Los trabajos que realizan son en beneficio de todo el país y laboran en la construcción de los cuarteles, del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, así como trabajos que se hacen en los aeropuertos Felipe Ángeles, el de Tulum y el Tren Maya, informó el Mayor de Infantería Eduardo Rivera Ayala.

“Ahorita tenemos una exposición fotográfica que son 40 obras, donde se representa el trabajo de los ingenieros en las múltiples actividades que hacen beneficio de México”.

Por su parte Gabriela Flores Ramírez directora del Museo Regional de Historia de Tamaulipas, dijo que se trata de una exposición temporal, que se cuenta con exposiciones permanentes, y con estas actividades se busca contar con más de flujo y movimiento el este museo para que los visitantes puedan apreciar todo lo relacionado con la historia de Tamaulipas.

Se hace una cordial invitación a la población en general del Estado de Tamaulipas a visitar el museo ubicado en el 22 Allende sin número de la Zona Centro de Ciudad Victoria y conocer la historia de los Ingenieros Militares.

La exposición estará disponible del 14 de agosto al 12 de septiembre de 2025 de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

