Tamaulipas

Aumenta retorno de paisanos y filas en puentes de Nuevo Laredo

El retorno de paisanos a Estados Unidos provocó largas filas en el Puente Juárez-Lincoln, con operativos para agilizar el cruce

  • 04
  • Enero
    2026

El retorno de paisanos a Estados Unidos inició desde el primer fin de semana del año, lo que se ha reflejado en una elevada afluencia vehicular en los puentes internacionales de Nuevo Laredo, particularmente en el Puente Internacional Dos “Juárez-Lincoln”.

Durante la noche del sábado, la fila de automóviles que buscaban cruzar hacia Laredo, Texas, se extendió por más de cinco kilómetros.

Aunque la congestión disminuyó durante la madrugada, este domingo volvió a registrarse acumulación de vehículos, con una fila aproximada de un kilómetro.

Operativo de apoyo vial y seguridad

Ante esta situación, la Dirección de Protección Civil y Bomberos, en coordinación con Tránsito y Vialidad, implementó un operativo especial para auxiliar a los connacionales que regresan a Estados Unidos tras pasar las fiestas navideñas con sus familias en el interior del país.

“Personal se encuentra brindando apoyo vial sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, debido al retorno de los Héroes Paisanos”, informó Protección Civil a través de un comunicado.

Trámites y revisiones alargan la espera

Las autoridades explicaron que la espera para cruzar no solo se debe al pago de la cuota en Capufe, sino también a los retenes militares, la revisión de Aduanas y Protección Fronteriza del lado estadounidense y al trámite aduanero de retorno del vehículo a la Unión Americana.

Este último procedimiento se realiza en casetas ubicadas metros antes de Capufe, aunque también puede llevarse a cabo en el Citev, situado fuera del Puente Internacional Dos.

Llaman a mantener la calma y seguir indicaciones

Con el objetivo de reducir las filas y prevenir incidentes, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones a los automovilistas, entre ellas atender las indicaciones del personal operativo, conducir con precaución y mantener la calma y la paciencia durante la espera.

Las autoridades reiteraron que continúan trabajando de manera coordinada para proteger a la ciudadanía y facilitar una circulación más segura. Para reportes o solicitudes de apoyo, se encuentran disponibles los teléfonos 911, 867 712-3030, 867 712-2124, 867 712-8911 y 072.


