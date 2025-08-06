Cerrar X
910ce5f7_a841_4b0a_9771_b60421a042df_32f8a4ec37
Tamaulipas

Incendio consume empresa recicladora en Reynosa

Por más de 12 horas ininterrumpidas, cuerpos de emergencia de distintas localidades trabajaron para controlar un incendio de gran magnitud

  • 06
  • Agosto
    2025

Por más de 12 horas ininterrumpidas, cuerpos de emergencia de distintas localidades trabajaron para controlar un incendio de gran magnitud que redujo a cenizas una empresa de reciclaje en esta ciudad.

El coordinador de Protección Civil, Javier Lam Cantú, informó que en el operativo participaron elementos de su corporación, personal de Medio Ambiente y Servicios Públicos Primarios para el abastecimiento de agua, así como bomberos de Río Bravo y Matamoros, Protección Civil regional y la Sedena, que apoyó en la seguridad del perímetro durante toda la madrugada.

ba4cde4d-0abc-473d-aa28-f10cbc8818da.jpg

La magnitud del siniestro se atribuyó a la gran cantidad de cartón, papel, plástico y otros productos destinados al reciclaje que aguardaban para ser procesados. Lam Cantú aclaró que, a través de redes sociales, circuló información incorrecta sobre un supuesto desalojo de familias, lo cual nunca ocurrió. Explicó que lo único que se solicitó fue informar a los vecinos sobre la magnitud del incendio para que permanecieran atentos, aunque algunos optaron por retirarse de manera voluntaria por temor.

La atención de la emergencia fue un trabajo coordinado entre dependencias de auxilio y la Dirección de Medio Ambiente, que también desmintieron versiones sobre el incendio de una pipa con residuos peligrosos. El director de Medio Ambiente, Aarón de la Cruz, detalló que los materiales consumidos eran principalmente cartón, plástico y otros residuos de manejo especial y general, y que, aunque el humo provocó molestias, no representaba un riesgo grave para la población.

376b143e-55b6-4997-bd18-0f1bdbb98ec1.jpg

Las causas del incendio, que destruyó por completo a una empresa con más de 20 años de operaciones sin incidentes, están bajo investigación de las autoridades. De la Cruz señaló que, en el caso de otras empresas del mismo giro, corresponde a instancias estatales y federales supervisar el manejo de residuos, mientras que el municipio revisará los aspectos que le competen para prevenir siniestros similares.

79c38fd9-f2ab-4f9d-80cc-346cbb28eb62.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Realizara_Mexico_simulacro_con_alerta_movil_en_septiembre_e25a865cef
Realizará México simulacro con alerta móvil en septiembre
Proteccion_Civil_otorga_30_atenciones_a_vehiculos_en_carretera_9fe9b835e8
Protección Civil otorga 30 atenciones a vehículos en carretera
Caida_de_helicoptero_en_rio_Mississippi_deja_dos_muertos_46b31954b0
Caída de helicóptero en río Mississippi deja dos muertos
publicidad

Últimas Noticias

AP_25219713742499_03996681ed
Elevan nivel del río en Ohio para viaje de cumpleaños de JD Vance
deportes_rayados_charlotte_87bbcb8108
Consuma Rayados fracaso en la Leagues Cup 2025
nacional_chapo_2db98f3f85
Niegan a 'El Chapo' tener más contacto con su nuevo abogado
publicidad

Más Vistas

estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Captura_de_pantalla_2025_08_05_185945_3aed661ba9
Apagón en Buenos Aires deja casi 60,000 personas sin luz
publicidad
×