Cada estado podría ajustar el calendario escolar: Presidencia

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que las modificaciones planteadas al calendario escolar no serán aplicadas de manera uniforme en todo el país y adelantó que cada entidad federativa podrá realizar ajustes conforme a sus necesidades particulares.

Eexplicó que la propuesta presentada por la Secretaría de Educación Pública fue previamente acordada con las autoridades educativas estatales y rechazó que se tratara de una decisión improvisada del Gobierno federal.

La mandataria sostuvo que el calendario anunciado por el titular de la SEP, Mario Delgado, fue aprobado por unanimidad por los secretarios de Educación de las 31 entidades y la Ciudad de México.

“Es muy importante que se sepa que el calendario escolar que anunció Mario Delgado fue aprobado por unanimidad”, declaró.

Las declaraciones de la mandataria federal ocurrieron luego de las críticas y cuestionamientos surgidos durante el fin de semana por parte de algunos gobernadores y sectores sociales inconformes con el posible adelanto del cierre del ciclo escolar.

“Es muy importante que se sepa que el calendario escolar que anunció Mario Delgado fue aprobado por unanimidad”, expresó.

Sheinbaum recordó que los propios representantes estatales participaron en la votación y respaldaron el planteamiento durante la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

“No fue una decisión, una ocurrencia de Mario, sino a petición de muchos maestros y padres de familia”, añadió.

Revisarán nuevamente el esquema

La titular del Poder Ejecutivo federal reconoció que una de las principales preocupaciones expresadas por madres y padres de familia fue la posibilidad de ampliar demasiado el periodo vacacional.

Ante ello, informó que este lunes volverán a reunirse las autoridades educativas del país para revisar el esquema y escuchar distintas posturas.

El nuevo planteamiento, explicó, busca mantener las seis semanas tradicionales de vacaciones escolares y evitar afectaciones al tiempo efectivo de clases.

Estados podrían aplicar medidas distintas

Sheinbaum detalló que las entidades podrían adoptar ajustes diferenciados dependiendo de sus condiciones climáticas, académicas o logísticas.

“A lo mejor algunos se adelanten y otros puedan permanecer con el calendario anterior”, comentó.

Insistió en que el objetivo será construir una decisión consensuada entre todas las autoridades educativas del país y mantener coordinación con gobiernos estatales y comunidades escolares.

La reunión convocada para este lunes reúne nuevamente a los titulares estatales de Educación con el objetivo de redefinir el esquema final del próximo ciclo escolar.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que el Gobierno federal mantiene apertura para modificar la propuesta inicial y atender las inquietudes surgidas tras el anuncio del nuevo calendario escolar.

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