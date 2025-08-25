Inversión histórica de 1,800 mdp en obras de energía

El Gobernador Américo Villarreal Anaya, anunció una inversión histórica en Tamaulipas, por el orden de los 560 millones de pesos, para nuevas líneas de transmisión de alta y media tensión, la construcción de subestaciones eléctricas y la instalación de una nueva planta de ciclo combinado en Altamira, con lo que suman 1,800 millones de pesos de inversión en los dos últimos años por parte de la Comisión Federal de Electricidad, acciones que colocan a Tamaulipas en el primer lugar nacional en generación de energía.

“Pero ya andamos en el 99.96 % de la población tamaulipeca que cuenta con energía eléctrica, nos faltan 2 mil hogares por electrificar, pero también con un nuevo compromiso y redoblando como lo mencionaba el secretario Walter en que ahora la comisión federal es una empresa pública y como tal recobra su carácter social”

Durante su mensaje en la ceremonia cívica de honores a la bandera, acto realizado en la explanada de Palacio de Gobierno, Villarreal Anaya resaltó su compromiso para lograr el objetivo de una cobertura del 100% en todos los hogares de Tamaulipas, par antes de que concluya su administración.

“Estamos nuevamente construyendo nuevamente redes eléctricas para beneficiar este derecho humano y cundo están muy apartadas buscamos los avances tecnológicos para que a través de las celdas fotovoltaicas puedan tener y estamos trabajando todos en conjunto para que Tamaulipas primeramente Dios, antes de que termine esta administración podamos decir que todos los tamaulipecos y tamaulipecas gozamos de luz eléctrica en nuestros hogares”

En su intervención, Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético en Tamaulipas, dijo que trabaja para mejorar las condiciones de transmisión y distribución de la energía, por lo que se realizan diversas obras en municipios como Tampico, Altamira, Victoria, Güémez y Reynosa.

“Con relación al conjunto de inversiones proyectadas para nuestro estado en materia de transmisión y distribución de energía y o podría ser de otra manera ya que Tamaulipas, además de tener un gran componente de materia prima y de componentes relacionados con la matriz de generación de energías primarias, también producimos mucha energía en exceso”





