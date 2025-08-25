Cerrar X
007eecf9_f864_4393_af59_03f3b12bf541_7f7ea7a9b4
Tamaulipas

Inversión histórica de 1,800 mdp en obras de energía

Para mejorar las condiciones se realizan diversas obras en municipios como Tampico, Altamira, Victoria, Güémez y Reynosa

  • 25
  • Agosto
    2025

El Gobernador Américo Villarreal Anaya, anunció una inversión histórica en Tamaulipas, por el orden de los 560 millones de pesos, para nuevas líneas de transmisión de alta y media tensión, la construcción de subestaciones eléctricas y la instalación de una nueva planta de ciclo combinado en Altamira, con lo que suman 1,800 millones de pesos de inversión en los dos últimos años por parte de la Comisión Federal de Electricidad, acciones que colocan a Tamaulipas en el primer lugar nacional en generación de energía.  

“Pero ya andamos en el 99.96 % de la población tamaulipeca que cuenta con energía eléctrica, nos faltan 2 mil hogares por electrificar, pero también con un nuevo compromiso y redoblando como lo mencionaba el secretario Walter en que ahora la comisión federal es una empresa pública y como tal recobra su carácter social”

Durante su mensaje en la ceremonia cívica de honores a la bandera, acto realizado en la explanada de Palacio de Gobierno, Villarreal Anaya resaltó su compromiso para lograr el objetivo de una cobertura del 100% en todos los hogares de Tamaulipas, par antes de que concluya su administración. 

f10cf1f1-d20a-499d-a75b-c86abd0f7edd.jpg

“Estamos nuevamente construyendo nuevamente redes eléctricas para beneficiar este derecho humano y cundo están muy apartadas buscamos los avances tecnológicos para que a través de las celdas fotovoltaicas puedan tener y estamos trabajando todos en conjunto para que Tamaulipas primeramente Dios, antes de que termine esta administración podamos decir que todos los tamaulipecos y tamaulipecas gozamos de luz eléctrica en nuestros hogares”

En su intervención, Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético en Tamaulipas, dijo que trabaja para mejorar las condiciones de transmisión y distribución de la energía, por lo que se realizan diversas obras en municipios como Tampico, Altamira, Victoria, Güémez y Reynosa. 

“Con relación al conjunto de inversiones proyectadas para nuestro estado en materia de transmisión y distribución de energía y o podría ser de otra manera ya que Tamaulipas, además de tener un gran componente de materia prima y de componentes relacionados con la matriz de generación de energías primarias, también producimos mucha energía en exceso”

038a1140-395d-4206-99d9-7763c2a898b5.jpg


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

41683580_22be_410a_86f0_ac2b5fa9c4f9_7a0c4ba529
Investigan muerte de mujer tras cirugía estética en Reynosa
cec036d4_8461_4ea5_904f_b0befb038e65_f46371e406
Muere tras caer de puente peatonal mientras realizaba trabajos
e10746a0_31e7_430a_9a84_548fdd90fe29_b45375a276
Presenta constructor denuncias tras vincularlo con extraditado
publicidad

Últimas Noticias

04_ANUNCIA_ESTADO_4_TA_EDICION_DE_PROVEE_NL_202_ec465f4185
Anuncia Estado celebración de cuarta edición de PROVEE NL
EH_DOS_FOTOS_2025_08_26_T110433_307_a875cdfbb5
Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos
AP_25238582326949_6117c88ba3
Decenas de heridos tras incursión israelí en ciudad Cisjordania
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×