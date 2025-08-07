Cerrar X
Tamaulipas

Lanzan campaña para apoyar con útiles a niños de área ejidal

La iniciativa nace en respuesta a la difícil situación económica que enfrentan muchas familias en comunidades ejidales para adquirir materiales escolares

  • 07
  • Agosto
    2025

Con el propósito de combatir la deserción escolar entre niñas y niños del sector rural de Reynosa, la Asociación Civil Regalando Una Sonrisa y Abrazando Corazones puso en marcha una campaña de recolección de útiles escolares, mochilas, uniformes y zapatos, nuevos o en buenas condiciones, con la meta de entregarlos antes del inicio del nuevo ciclo escolar.

La iniciativa nace en respuesta a la difícil situación económica que enfrentan muchas familias en comunidades ejidales, donde la falta de recursos para adquirir materiales escolares se convierte, en muchos casos, en un obstáculo para que los menores continúen con su educación básica.

El presidente de la organización, José Luis Jiménez Casas, exhortó a la ciudadanía a sumarse a esta causa, especialmente al sector empresarial, maquilador y a todas aquellas personas que puedan contribuir.

Subrayó que, en tiempos difíciles para los padres de familia del medio rural, toda ayuda es significativa. “La educación es responsabilidad de todos; cada granito de arena puede marcar la diferencia en la vida de un niño”, expresó.

El centro de acopio está ubicado en el hotel Astromundo, sobre la calle Juárez número 675, esquina con Guerrero, en la zona centro de Reynosa.

Ahí se estarán recibiendo donaciones durante las próximas semanas. La meta es beneficiar al mayor número de estudiantes posible en zonas vulnerables del municipio.

La campaña refuerza el compromiso social de la organización con la infancia y la educación, confiando en que la solidaridad de los ciudadanos reynosenses hará posible que más niñas y niños puedan regresar a clases con las herramientas necesarias para su formación académica.


