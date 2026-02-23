Largas filas en oficina del Infonavit en Matamoros

Más de 50 personas permanecieron formadas en el exterior de la oficina del Infonavit, esta ubicada en el cruce de la calle Sexta y Magallanes, en la colonia Euskadi de Matamoros.

Los usuarios reportaron tiempos de espera de una hora y media hasta 2 horas para poder realizar distintos trámites.

Entre las gestiones más solicitadas se encuentran la cancelación de hipotecas, la localización de escrituras y la recuperación de acceso a cuentas en línea.

Algunos derechohabientes señalaron que no han podido ingresar a la plataforma digital del instituto debido a la saturación y fallo del sistema, lo que los obligó a acudir de manera presencial.

Hasta el momento no se ha emitido un posicionamiento oficial sobre posibles fallas técnicas o medidas correctivas.

No obstante, los usuarios confían en que las medidas recientes implementadas por el instituto contribuyan a reducir los tiempos de espera y mejorar la atención ante la alta demanda registrada.

