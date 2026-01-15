Tampiqueño recibe acta de nacimiento a sus 26 años de edad

Aunque nunca aprendió a leer o escribir, un joven tampiqueño siempre tuvo el anhelo de conseguir su acta de nacimiento, a pesar de que tiene ya 26 años.

"Carlos", como está seguro que le habría puesto su progenitora, fue abandonado por ella cuando nació y fue arropado por una familia que lo apoyó como pudo.

Orgulloso de su identidad legal, Carlos, joven tampiqueño, quiere empezar de cero, es pescador pero sueña con entrar a la Marina y al fin descansa de la pesadilla de que lo creyeran indocumentado.

Obtener el acta no fue fácil.

Como con todo trámite, la oficialía del Registro Civil postergó este trámite por mucho tiempo.

Carlos De Leija, oficial del Registro Civil, sostuvo que hubo que identificar parentescos en algunas ciudades donde suponían se encontraban familiares, entre ellos Monterrey, donde finalmente tuvieron la opción de un familiar que se ofreció para apoyarlos.

Con el acta en las manos Carlos pretende vivir la vida que no ha logrado, el dice que por fin ya es “alguien” y ahora va por “ser mejor”

