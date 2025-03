Lideres sociales reprueban amenazas de Donald Trump

Líderes sociales, políticos y de colectivos de personas desaparecidas, se pronunciaron en contra de las disposiciones implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al realizar una concentración en la plaza principal de Ciudad Victoria, justo en la escalinata de Palacio de Gobierno, sitio donde colocaron una gigantesca manta con la leyenda “Unidad Nacional”, reprobaron las amenazas con la implementación de aranceles, que al decir del líder del movimiento, Francisco Chavira Martínez, hacen mucho daño a México.

“Donald Trump es mala copa, se pelea con Ucrania, con los de Europa, se quiere pelear con los chinos, se quiere pelear con sus amigos vecinos canadienses y se pelea con los mexicanos, ese es el borracho mala copa, se le pasa, viene la cruda y se le olvida todo, dice que al siguiente mes ya no va a ver aranceles del 25%, ya se le pasó, y se vuelve a emborrachar y otra vez dice que otro mes y así anda, fuera esas amenazas”, dijo Chavira Martínez.

Convocó a la unidad nacional para cerrar filas a favor de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y adelantó que estarán en los cruces internacionales y en el resto de los 43 municipios del estado, para recopilar firmar en apoyo a la primera presidenta del país.

“Las mexicanas y los mexicanos tenemos dignidad y no nos rajamos ante las amenazas de ese presidente bravucón de Donald Trump, y desde la capital de Tamaulipas le decimos a nuestra presidenta Claudia que no está sola, no está sola!”.

Comentarios