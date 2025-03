Llega cuerpo de Gael a funeraria de Nuevo Laredo

El cuerpo sin vida de Josué Gael Martínez Puntos, de 10 años de edad, quien falleció en el accidente carretero en Santiago, Nuevo León, llegó finalmente este martes a Nuevo Laredo.

Ya está siendo velado en la Funeraria La Paz Poniente, en la Colonia Buenavista.

Su mamá, Lupita Segura, le permitió viajar con su padre, de quien está separada, en un viaje familiar; se lo entregó con su maleta para pasar un fin de semana con sus abuelos paternos, tíos y primos, sin pensar que lo recibiría ya sin vida.

El cortejo fúnebre partirá el jueves 27 de marzo a las 13:00 horas hacia el panteón Jardín de los Ángeles, donde se le dará el último adiós.

Su maestra, Dora, señaló que está en shock, pues lo conoce desde hace dos años y, desde entonces, ha sido un niño muy cariñoso.

El pase de lista es un momento muy difícil para ella, pues aún aparece el nombre de Gael.

“Le puedo decir que han pasado dos días y estamos en shock. Los niños siguen muy tristes todavía. El día de ayer me faltaron bastantes niños porque me comentaron los papás que no pueden asimilar la noticia”, expresó la maestra.

Su pupitre ahora está solo, y los niños se comprometieron a dejarlo así; nadie lo usará durante este ciclo escolar, para recordar a Gael siempre en ese lugar.

