Transportistas advierten alza inminente en tarifas

Sobre aviso no hay engaño. A la ola de aumentos en productos y servicios, ahora se suma un posible incremento en las tarifas del autotransporte; así lo advirtieron industriales del sector en la frontera de Tamaulipas, quienes aseguran que los altos costos operativos ya son insostenibles.

Uriel Ordoñez, presidente de la Asociación de Transportistas de Reynosa, explicó que el sector se ha visto obligado a considerar ajustes en sus precios ante la reducción de utilidades.

“Finalmente, ¿qué es lo que pasa si nosotros ya no podemos con nuestra utilidad? Pues tenemos que trasladar esos costos al cliente, y el cliente seguramente al consumidor final. No es cuestión de los transportistas, porque no hay cómo le hagamos; tendríamos que desaparecer del negocio”, expresó.

Detalló que la medida está justificada, ya que cerca del 40 por ciento de la actividad depende del combustible, cuyo costo ha registrado incrementos significativos.

“Acabamos de tener un incremento en el diésel y los combustibles que casi llega al 10%; de 16 pesos subió a 28.50 el litro. Las casetas de peaje, por ponerte un ejemplo, de 196 están en 215; representa un 10% de incremento”, señaló.

El impacto es binacional, ya que la principal fuente de ingreso de los transportistas es el traslado de mercancías entre México y Estados Unidos, especialmente a través del Puente Internacional Reynosa-Pharr, donde también se han registrado aumentos.

“El puente Pharr subió cuatro dólares; lo suben a diestra y siniestra. Actualmente pagamos 27.25 dólares, pero pagábamos 23, entonces el incremento es importante”, puntualizó.

A ello se suman los costos para operar en ambos países, que incluyen impuestos y seguros con tarifas cada vez más elevadas.

“Hay una cuota en Estados Unidos para cruzar cada año por unidad; en 2013 costaba 418 dólares y hoy cuesta 942. Los seguros del lado americano en 2018 estaban alrededor de 800 dólares por unidad y hoy cuestan 2,400, y además hay pocas empresas que los ofrecen”, explicó.

El líder transportista advirtió que este escenario representa un aviso para los clientes sobre un aumento inminente en el servicio, cuyo impacto terminará reflejándose en el consumidor final.

“Yo también pediría la intervención de los legisladores de Estados Unidos, para que vean ese tema y traten de regularlo, porque impacta en la manera de hacer negocios en ambos países”, concluyó.

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