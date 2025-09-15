Cerrar X
EH_UNA_FOTO_1_0868a9b117
Tamaulipas

Llevan apoyo a adultos mayores en la colonia Almaguer

La asociación civil 'Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones' realizó una entrega de pañales para adultos mayores en la colonia Almaguer de Reynosa

  • 15
  • Septiembre
    2025

La Asociación Civil “Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones” realizó una entrega de pañales para adultos mayores en la colonia Almaguer, como parte de sus acciones altruistas en beneficio de los sectores más vulnerables de la ciudad.

Durante la jornada, se distribuyeron paquetes de pañales a personas de la tercera edad, reafirmando el compromiso de la organización con quienes más lo necesitan. El presidente de la asociación, José Luis Jiménez Casas, destacó la importancia de la solidaridad ciudadana e invitó a sumarse a estas iniciativas de apoyo.

La actividad contó con el respaldo de jóvenes voluntarios de distintas escuelas de la localidad, quienes participaron activamente en la entrega. Su colaboración fue reconocida como un ejemplo de que la juventud también tiene un papel fundamental en el trabajo comunitario.

La asociación mantiene abierto un centro de acopio operado por la iniciativa privada, donde se reciben donaciones de despensa, pañales, medicamentos y ropa en buen estado, los cuales se destinan directamente a personas en situación vulnerable.

Con este tipo de acciones, “Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones” continúa consolidándose como un puente de apoyo entre la sociedad civil y las familias que enfrentan mayores carencias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_pemex_37227ba167
'Pemex arrastra la maldita deuda de Calderón y Peña': Presidencia
EH_UNA_FOTO_2025_09_08_T152917_068_4d5694dc0e
Refuerzan atención en Bancos del Bienestar para adultos mayores
df49d994_ccc8_43cf_b724_a6fc63583dae_c9595cd402
Incorporan a más de 47 mil mujeres a Pensión Bienestar
publicidad

Últimas Noticias

AP_25259850947584_8807e5b4e0
Las Grandes Ligas descartan hacer juegos en Londres en 2026
nacional_roberto_sandoval_nayarit_d7f48af74c
Vinculan por segunda vez a Roberto Sandoval por lavado de dinero
AP_25259673919994_72a6fb1827
Acusan a joven de matar a Charlie Kirk con agravantes
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×