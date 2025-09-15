Llevan apoyo a adultos mayores en la colonia Almaguer

La Asociación Civil “Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones” realizó una entrega de pañales para adultos mayores en la colonia Almaguer, como parte de sus acciones altruistas en beneficio de los sectores más vulnerables de la ciudad.

Durante la jornada, se distribuyeron paquetes de pañales a personas de la tercera edad, reafirmando el compromiso de la organización con quienes más lo necesitan. El presidente de la asociación, José Luis Jiménez Casas, destacó la importancia de la solidaridad ciudadana e invitó a sumarse a estas iniciativas de apoyo.

La actividad contó con el respaldo de jóvenes voluntarios de distintas escuelas de la localidad, quienes participaron activamente en la entrega. Su colaboración fue reconocida como un ejemplo de que la juventud también tiene un papel fundamental en el trabajo comunitario.

La asociación mantiene abierto un centro de acopio operado por la iniciativa privada, donde se reciben donaciones de despensa, pañales, medicamentos y ropa en buen estado, los cuales se destinan directamente a personas en situación vulnerable.

Con este tipo de acciones, “Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones” continúa consolidándose como un puente de apoyo entre la sociedad civil y las familias que enfrentan mayores carencias.

