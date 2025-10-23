Cerrar X
Tamaulipas

Llevan ayuda a comunidades indígenas de Hidalgo tras inundaciones

La asociación civil Regalando una Sonrisa, Abrazando Corazones de Reynosa entregó ayuda humanitaria a comunidades indígenas de Hidalgo

  • 23
  • Octubre
    2025

Integrantes de la asociación civil Regalando una Sonrisa, Abrazando Corazones de Reynosa emprendieron una misión solidaria hacia el estado de Hidalgo, donde entregaron ayuda humanitaria a comunidades indígenas afectadas por las recientes inundaciones.

Despensas, ropa, calzado, medicamentos y artículos de limpieza e higiene personal fueron distribuidos entre decenas de familias que enfrentan difíciles condiciones tras el desastre natural.

El traslado representó un desafío para los voluntarios, quienes recorrieron caminos dañados y carreteras en mal estado para lograr su objetivo. Durante su trayecto también realizaron una entrega similar en el municipio de Álamo, Veracruz, donde la recuperación avanza lentamente.

José Luis Jiménez, presidente y fundador de la asociación, destacó que esta labor fue posible gracias a la colaboración de empresarios, escuelas y ciudadanos reynosenses que se sumaron con donativos y apoyo logístico. “Este esfuerzo pone en alto el nombre de Reynosa y de Tamaulipas, demostrando que la solidaridad no tiene fronteras”, expresó.

Regalando una Sonrisa, Abrazando Corazones mantiene activas sus campañas de recolección en beneficio de comunidades vulnerables, reafirmando su compromiso con la empatía, el trabajo voluntario y la ayuda desinteresada hacia quienes más lo necesitan.


Comentarios

Etiquetas:
