Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
madres_buscadoras_reynosa_botes_cemento_caf91884c1
Tamaulipas

Madres buscadoras inspeccionan recipientes con cemento en Reynosa

Las madres buscadoras localizaron recipientes con cemento ya seco, lo que generó sospechas sobre la posible presencia de restos humanos en su interior

  • 12
  • Enero
    2026

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizó este domingo 11 de enero la sexta jornada de búsqueda generalizada del 2026, en brechas, ejidos y zonas aledañas al puente internacional Reynosa–Pharr.

Durante los recorridos, las madres buscadoras inspeccionaron ranchos, construcciones y casas abandonadas, donde localizaron recipientes con cemento ya seco, lo que generó sospechas sobre la posible presencia de restos humanos en su interior.

Ante la falta de equipo especializado, las integrantes del colectivo utilizaron herramientas básicas como picos, talaches y machetes, además de su propio ingenio, para intentar abrir los recipientes.

Incluso derritieron el plástico con fuego para despegarlo del cemento y poder inspeccionar su contenido.

Las labores se prolongaron por varias horas y se dificultaron debido a la dureza del material y las limitadas herramientas disponibles.

Finalmente, al caer la noche, lograron romper y revisar los recipientes, descartando la presencia de restos humanos en el interior.

El colectivo reiteró que las búsquedas continúan diariamente, muchas veces en zonas muy enmontadas, solitarias o de riesgo, con la esperanza de obtener cualquier indicio que permita dar con el paradero de sus seres queridos desaparecidos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ganado_aad4a6f0a4
Pide Congreso de Coahuila frenar avance del gusano barrenador
Whats_App_Image_2026_01_12_at_5_26_50_PM_a0ef749a04
Refuerza Parras operativos por bajas temperaturas y frente frío
Whats_App_Image_2026_01_12_at_9_27_05_PM_3864925280
Brinda ayuda Protección Civil NL a 500 personas ante intenso frío
publicidad

Últimas Noticias

nl_aeropuerto_mty_muladar_451d1eed46
Alza de TUA vuelve más caro al Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_01_13_at_1_09_42_AM_96619f1dd2
Personal de salud denuncia colapso en el  IMSS-Bienestar
nl_congreso_ff9752f16e
PAN y Morena dicen estar listos para negociar Paquete Fiscal 2026
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×