Aseguran embarcación con 26 bultos de posible cocaína en Guerrero

Personal de la Secretaría de Marina aseguró una embarcación menor que trasladaba 26 bultos con presunta cocaína frente a las costas de Guerrero.

Estas acciones se derivaron de labores de inteligencia e investigación que permitieron la detención de dos personas de nacionalidad extranjera a 668 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco.

Como resultado del despliegue coordinado de unidades de superficie, aéreas y terrestres, personal naval logró el cuarto aseguramiento consecutivo de sustancias ilícitas en la mar en una semana.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente en la Octava Región Naval, donde se abrirá una carpeta de investigación para determinar su situación legal.

Dichas acciones representan una afectación significativa a las operaciones de grupos delictivos dedicados al trasiego de droga.

Aseguran más de 700 kilos de marihuana en carretera a Zacatecas

Un cargamento de aproximadamente 760 kilogramos de marihuana fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Saltillo, donde además fue detenido el conductor del vehículo que la transportaba.

El aseguramiento se realizó sobre la carretera Zacatecas-Saltillo, durante labores de vigilancia en las que participaron también elementos del Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General de la República.

Aquí te presentamos la nota completa: Aseguran más de 700 kilos de marihuana en carretera a Zacatecas

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