Maestros continúan protestando contra reforma a la Ley del ISSSTE

"Jubilaciones dignas, 28 y 30 años de servicio es lo que exigimos, es lo que nos prometieron y no nos vamos a conformar con menos. ¡Abajo las Afores, fuera las UMA’s! Yo me pregunto, y que levante la mano quien se ha beneficiado con esas famosas UMA’s, porque yo no conozco a nadie. Los que tenemos una deuda en Fovissste, no nos sirven esas UMA’s, más que para endeudarnos cada vez un poco más. ¿Dónde están nuestros líderes sindicales? ¿Alguien los ha visto? Están perdidos", expresó.