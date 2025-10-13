Cerrar X
9e90e568_d42c_4986_acd4_8e21e0e235d4_c0fdeb3340
Tamaulipas

Migración por Nuevo Laredo cae por mayor vigilancia

Mayor vigilancia en la frontera de Estados Unidos ha reducido la llegada de migrantes a Nuevo Laredo y los intentos de cruce ilegal

  • 13
  • Octubre
    2025

Ha disminuido el intento de cruce ilegal por Nuevo Laredo hacia Estados Unidos, debido a las restricciones del Gobierno de Estados Unidos.

Esto se nota en el decremento de personas ahogadas en el Río Bravo, al pasar de ocho el año pasado, a tres en este año, señaló Humberto Fernández Díez de Pinos, director municipal de Protección Civil y Bomberos.

Dijo que el tercer caso de ahogamiento este año, ocurrió la semana pasada.

“Lamentablemente es el caso número tres en lo que va del año, en comparación de otros años tenemos unas cifras muy bajas.

“Tenemos una coordinación con la Border Patrol, la Patrulla Fronteriza de Laredo, Texas, y lamentablemente se recuperó un cuerpo sin vida a la altura del Patinadero, con el equipo de Rescate Acuático de Protección Civil y Bomberos”, precisó.

En el 2023 hubo 10 víctimas del Río Bravo, en el 2024 fueron ocho y en este 2025 suman tres.

Fernández Díez de Pinos comentó que los migrantes han dejado de llegar a Nuevo Laredo, porque saben lo difícil que es el cruce ilegal debido a la mayor vigilancia por parte de autoridades norteamericanas.

“El año pasado tuvimos una cifra mayor (de migrantes ahogados), y de igual manera el año antepasado, esto ha ido disminuyendo, se han reforzado los operativos en la frontera y las personas que intentan cruzar a Estados Unidos por el famoso sueño americano, pues han estado bajando considerablemente.

“Nuevo Laredo no es un lugar que ellos prefieran para hacer ese tipo de insistencias”, expuso el funcionario.

Un factor determinante para esta disminución, es el sobrepatrullaje fronterizo.

“La otra parte importante es, el Presidente de Estados Unidos está aplicando ahí normatividades, entonces está muy, muy estrecha la vigilancia en Estados Unidos”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_62_8855ffc7f3
Detectan 4 casos de coxsackie en escuelas de Nuevo Laredo
deportes_trump_mundial_6daa592c2c
Trump amenaza con retirar partidos del Mundial de Boston
trump_iran_ed7bd4aac4
Acusa Irán a Trump de 'presidente de la guerra' y no de paz
publicidad

Últimas Noticias

escena_mtv_eb8e9f65f1
MTV apagará su señal tras más de cuatro décadas en emisión
ed125981_1137_48cb_8b19_4bf03d16d052_3e8ac29f66
Pone Guadalupe bebederos ecológicos en espacios públicos
rgea_48eb2c44e0
Homologarán la Ley para combatir el delito de extorsión
publicidad

Más Vistas

acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
publicidad
×