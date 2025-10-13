Migración por Nuevo Laredo cae por mayor vigilancia

Ha disminuido el intento de cruce ilegal por Nuevo Laredo hacia Estados Unidos, debido a las restricciones del Gobierno de Estados Unidos.

Esto se nota en el decremento de personas ahogadas en el Río Bravo, al pasar de ocho el año pasado, a tres en este año, señaló Humberto Fernández Díez de Pinos, director municipal de Protección Civil y Bomberos.

Dijo que el tercer caso de ahogamiento este año, ocurrió la semana pasada.

“Lamentablemente es el caso número tres en lo que va del año, en comparación de otros años tenemos unas cifras muy bajas.

“Tenemos una coordinación con la Border Patrol, la Patrulla Fronteriza de Laredo, Texas, y lamentablemente se recuperó un cuerpo sin vida a la altura del Patinadero, con el equipo de Rescate Acuático de Protección Civil y Bomberos”, precisó.

En el 2023 hubo 10 víctimas del Río Bravo, en el 2024 fueron ocho y en este 2025 suman tres.

Fernández Díez de Pinos comentó que los migrantes han dejado de llegar a Nuevo Laredo, porque saben lo difícil que es el cruce ilegal debido a la mayor vigilancia por parte de autoridades norteamericanas.

“El año pasado tuvimos una cifra mayor (de migrantes ahogados), y de igual manera el año antepasado, esto ha ido disminuyendo, se han reforzado los operativos en la frontera y las personas que intentan cruzar a Estados Unidos por el famoso sueño americano, pues han estado bajando considerablemente.

“Nuevo Laredo no es un lugar que ellos prefieran para hacer ese tipo de insistencias”, expuso el funcionario.

Un factor determinante para esta disminución, es el sobrepatrullaje fronterizo.

“La otra parte importante es, el Presidente de Estados Unidos está aplicando ahí normatividades, entonces está muy, muy estrecha la vigilancia en Estados Unidos”.

Comentarios