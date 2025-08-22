Muere mujer estadounidense tras cirugía estética en Reynosa

Este viernes, autoridades de Tamaulipas anunciaron la muerte de una mujer estadounidense que murió de complicaciones médicas después de someterse a un procedimiento estético en una clínica de Reynosa.

La Fiscalía del estado de Tamaulipas informó mediante un comunicado que la mujer —de la que indicó que presuntamente es estadounidense— falleció este viernes en una clínica privada de Reynosa.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, la mujer presentó complicaciones de salud durante el procedimiento.

Poco después de presentar las complicaciones, la mujer fue trasladada a un hospital privado, al que ingresó sin signos vitales, indicó la Fiscalía del estado.

Paralelamente, el Ministerio Público ya inició una investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Cada año, cientos de estadounidenses viajan a México para recibir diferentes tratamientos, entre los que se encuentran procedimientos dentales, cirugías plásticas y medicamentos recetados, en lo que se conoce como “turismo médico”.

En días recientes se han presentando varios casos donde un paciente muere durante una cirugìa estetica.

El pasado 13 de agosto, Jaqueline Yamileth Briones Torres, de 25 años, originaria de Saltillo, Coahuila, falleció tras someterse a un procedimiento de liposucción en una clínica ubicada en la colonia Obispado, en Monterrey.

Otro caso se presentó este jueves 21 de agosto en Chiapas, pues una mujer perdió la vida tras someterse a una cirugía estética en el Centro Médico Ana Isabel, ubicado en el barrio El Cerrito de Tuxtla Gutiérrez, después de haber presentado un paro cardíaco inminente, secundario a una tromboembolia pulmonar, complicación que puede presentarse tras una cirugía.

En este último caso, aún está pendiente el estudio de necropsia correspondiente que confirme la causa de la muerte de la mujer de 42 años.

