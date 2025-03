Mujeres de Reynosa exigen seguridad y refugios ante la violencia

“En el caso de la violencia contra la mujer, muchas veces no es solo física. Ayer, por ejemplo, atendimos a una mujer que no refería agresión física, pero sí violencia económica y psicológica: su esposo no la dejaba trabajar, no le daba dinero e incluso no compraba comida para la casa. Lo importante es hacerle saber sus derechos, que no está sola y que estamos para apoyarla”, explicó Rosas Blanco.