Tamaulipas

Nacen trillizos en Reynosa sin tratamientos de fertilidad

Una mujer de 27 años dio a luz a dos niños y una niña en el Hospital Materno Infantil de Reynosa; la madre y los bebés evolucionan favorablemente

Por tercera ocasión en lo que va del año, en la ciudad de Reynosa se registró un nuevo caso de nacimientos múltiples, luego de que una mujer de 27 años diera a luz a trillizos en el Hospital Materno Infantil, tras un proceso de seguimiento médico que permitió llevar el embarazo a buen término.

La doctora Leslye Rosas Aguiñaga, ginecóloga del Hospital Materno Infantil, explicó que la paciente llegó a la institución durante el segundo trimestre del embarazo, alrededor de las 18 semanas de gestación.

“Esta paciente nos llegó a nosotros en un embarazo del segundo trimestre con 18 semanas aproximadamente, esta paciente no tenía complicaciones, sólo tenía un embarazo previo con una cesárea previa; se le hicieron todas las detecciones y se llevó el control aquí, inclusive con materno fetal por fuera porque no contamos con él aquí”, señaló.

Indicó que el nacimiento ya se encontraba programado y que el embarazo se desarrolló de manera adecuada.

“Se llevó a su embarazo adecuado, de hecho estaba programada para el día de hoy”, agregó.

La madre ya contaba con un hijo de cuatro años y en esta ocasión dio a luz a dos varones y una niña. Se trata de un acontecimiento relevante, ya que la mujer no fue sometida a ningún tratamiento de fertilidad.

La abuela materna, Miroslava Asenso, señaló que existen antecedentes familiares de embarazos múltiples.

“Sí hay antecedentes ya de mi abuelita y ya en la familia ya hay antecedentes de gemelos, pero son gemelos, no trillizos; mi hija es la primera de la familia que tiene trillizos”, expresó.

Tras el nacimiento, la familia permaneció en los pasillos del hospital en espera de noticias médicas. Erika, cuñada de la paciente, manifestó la preocupación que existía por la salud de los bebés.

“Estábamos preocupados, pero ya gracias a Dios todo está bien, ya logramos ver a la bebé en la que faltaba y se siente bien bonito que todo haya salido bien”, comentó.

La bisabuela, Olga Alicia Gaona, también expresó su emoción.

“Bien alegre, bien contenta, feliz de que pude ver a mis niños y a mi niña también, a mi nieta”, dijo.

Por su parte, la abuela paterna, Reina Isabel Solís Magaña, relató la sorpresa que causó la noticia en la familia.

“Nos fuimos de espalda cuando nos dieron la noticia; mi hijo nos habló y me dijo: mamá, está sentada, y le digo que estoy parada, y me dice: es que son tres bebés, y no lo podíamos creer”, narró.

Aunque los recién nacidos permanecen bajo observación médica, el personal del hospital informó que su evolución es favorable. La doctora Rosas Aguiñaga detalló las condiciones de los bebés al nacer.

“Son dos nenes y una nena; los tres empezaron arriba de dos kilos, dos kilos 222 gramos es el más pesado que es la niña; primero nació un niño, luego la niña y luego el niño, tenían tres placentas y tenían tres bolsas, cada quien en su bolsa, muy seguramente es hereditario”, explicó.

Finalmente, indicó que quien requiere mayores cuidados es la madre, debido al desgaste físico de haber cursado un embarazo de 36 semanas con tres bebés, aunque su estado de salud también es considerado estable.


