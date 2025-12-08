Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_08_at_1_07_22_AM_5baf830756
Tamaulipas

Ola de cierres revive disputa por costos municipales en Matamoros

El alcalde Alberto Granados anunció la condonación de ciertas multas para detener los cierres; pero comerciantes aseguran que la medida no fue suficiente

  • 08
  • Diciembre
    2025

Comerciantes de Matamoros señalan que los altos costos de permisos y multas municipales están provocando el cierre acelerado de negocios en la ciudad, mientras que el Ayuntamiento rechaza que las tarifas sean desproporcionadas. La discrepancia ha encendido el debate entre el sector productivo y las autoridades, en medio de una ola de establecimientos que han bajado sus cortinas en los últimos meses.

En las últimas semanas, negocios como El Fortín de Bravo, Zheco's Takos, Maida Nails Forever y diversos puestos del mercado Treviño Zapata dejaron de operar, según sus propietarios, debido a lo que califican como cobros insostenibles por parte del municipio. Una de las primeras en denunciar la situación fue Ana Luisa González, dueña de El Fortín de Bravo, establecimiento con más de 40 años de historia. González afirmó que los gastos por permisos de recolección de basura, inspecciones de protección civil, nómina y renta hicieron inviable continuar.

Sin embargo, el gobierno municipal asegura que las tarifas no son tan elevadas como argumentan los afectados. Julio Hernández, segundo síndico, indicó que el permiso de recolección de basura ronda los 300 pesos y el de protección civil alrededor de 2 mil, cifras que, dijo, “no representan una carga excesiva”.

Esa versión fue rebatida por otros empresarios. Guadalupe Acosta, propietario de la panadería Dos Amores, afirmó que solo por la licencia de uso de suelo debía pagar cerca de 40 mil pesos, monto que lo obligó a buscar alternativas para evitar el cierre de su negocio.

A principios de noviembre, el alcalde Alberto Granados Fávila anunció la condonación de ciertas multas para detener la ola de cierres; sin embargo, comerciantes aseguran que la medida no fue suficiente. Con la llegada de diciembre, más locales decidieron cerrar definitivamente, argumentando que los costos continúan siendo incosteables.

El sector empresarial de Matamoros advierte que la situación genera un clima adverso para la inversión y pone en riesgo la permanencia de comercios locales, así como el patrimonio de las familias que dependen de ellos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_tienditas_abarrotes_78889fee21
Inflación 'pone en jaque' a pequeños comercios
nl_cohetes_vendedor_pesqueria_8d8a5b5dc9
Investiga Fiscalía de Nuevo León venta de pirotecnia en redes
ved_cada6e25df
Cae célula de La Unión Tepito ligada a 'El Chori'
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_12_08_T084318_570_3654a02961
Taylor Swift y Selena Gomez brillan en juego de los Chiefs
gasolina_coahuila_1bd6f870fc
Destaca Coahuila por precios moderados de gasolina: Profeco
EH_UNA_FOTO_2025_12_08_T082513_472_5424b9b051
Zootopia 2 arrasa en taquilla y roza los 1000 millones
publicidad

Más Vistas

fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey
escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
publicidad
×