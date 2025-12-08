Podcast
Tamaulipas

Tamaulipas no solicitará crédito para pago de aguinaldo

Califican finanzas de la entidad como 'sanas', debido a que los últimos siete años fue requerido el adquirir un crédito para cumplir con dicha prestación

  • 08
  • Diciembre
    2025

El Secretario de Finanzas de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, confirmó que el gobierno estatal no solicitará un nuevo crédito para pagar los aguinaldos de fin de año. 

Entrevistado previo a la tradicional ceremonia de honores de los lunes presidida por el gobernador Américo Villarreal Anaya, Ramírez González dijo que las finanzas del estado están sanas y se cuenta con los recursos necesarios para cumplir con esta prestación a los trabajadores estatales antes del 20 de diciembre.

Dijo que en los últimos 7 años, Tamaulipas había solicitado un préstamo, lo que hace ver que las finanzas del estado se encuentran bien en este 2025.  

Puntos Clave

  • No habrá préstamo: Se descartó la necesidad de un financiamiento temporal para cubrir los aguinaldos de diciembre.
  • Finanzas sanas: La administración cuenta con los recursos necesarios gracias a una buena planeación financiera, de acuerdo a Ramírez González.
  • Pago garantizado: El pago del aguinaldo se realizará en tiempo y forma, antes del 20 de diciembre, cumpliendo con la ley.

“La situación financiera del estado ha mejorado, lo que ha permitido garantizar el pago de los aguinaldos sin necesidad de endeudamientos de corto plazo”. 

El titular de las finanzas estatales dijo que esto es resultado de una adecuada administración de recursos y una buena planeación financiera.


