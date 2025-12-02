Oleada de cierres de negocios prende las alarmas en Matamoros

Una oleada de cierres en varios negocios se ha observado en los últimos meses en Matamoros y esto ha encendido las alarmas en el sector empresarial del municipio.

De septiembre a la fecha se ha reportado el cierre de más de 40 establecimientos, en su mayoría restaurantes, por situaciones que los mismos propietarios ya califican como “insostenibles”.

Y es que, de acuerdo a denuncias, esto se debe a supuestos “inspectores” que llegan diciendo que son de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) o de inspectores municipales que cobran excesivas multas y cobrando costos operativos que los dueños de los pequeños negocios ya no pueden costear.

A ello se suma un factor que, aunque no se reporta de manera oficial, es mencionado por los propios afectados: extorsiones y cobro de piso que han generado temor entre propietarios y empleados, acelerando decisiones de cierre o traspaso.

Los comerciantes señalan que las sanciones municipales —que incluyen montos elevados por supuestas irregularidades menores— representan un golpe directo a sus finanzas, en un contexto donde las ventas ya sufren por la inflación y la disminución del consumo.

“Los números no dan. Entre multas, costos y la incertidumbre, muchos no tienen otra opción que cerrar”, expuso uno de los restauranteros consultados, quien pidió mantener el anonimato por seguridad.

Mientras tanto, cámaras empresariales analizan solicitar una mesa de trabajo urgente con autoridades municipales y estatales para frenar la pérdida de más negocios y evitar el aumento del desempleo en el sector servicios.

La preocupación crece entre empleados y proveedores, quienes advierten que, de no haber medidas inmediatas, el cierre de restaurantes podría seguir en aumento durante los próximos meses, afectando aún más la actividad económica local.

