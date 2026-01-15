Aseguran campamento ligado a cuñado de 'Chapo' Guzmán en Guerrero

Elementos de la Secretaría de Marina decomisaron en dos acciones una bodega con precursores químicos y un campamento empleado para la producción de drogas sintéticas aparentemente ligado al hermano de Emma Coronel Aispuro y cuñado de Joaquín "El Chapo" Guzmán en el municipio de Petatlán, Guerrero.

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch compartió información sobre dichos aseguramientos, así como imágenes donde se muestra lo decomisado.

En Guerrero, en acciones encabezadas por @SEMAR_mx con @FGRMexico se localizó e inhabilitó un campamento clandestino empleado para la producción de drogas sintéticas, además de una bodega con aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas.

Este… pic.twitter.com/PBAmBYrllm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 15, 2026

Aseguran bodega con casi 25,000 sustancias químicas

El primer aseguramiento se dio durante un recorrido terrestre, personal de diversas corporaciones lograron inhabilitar una bodega con 24,920 litros y 12,200 kilos de sustancias químicas.

En un despliegue conjunto con Secretaría y Seguridad Ciudadana, Fiscalía General de la República, Defensa Nacional y Guardia Nacional, se logró decomisar dichos precursores durante un recorrido terrestre.

Desmantelan campamento clandestino

Como parte de un segundo despliegue, se desmanteló un campamento clandestino, donde fueron localizados diversos vehículos, así como armamento, municiones, ropa, calzado táctico y material diverso.

Este golpe para el crimen organizado representa una afectación económica de hasta 30 millones de pesos.

Tanto el padre y hermano de Emma Coronel, obtuvieron una suspensión provisional para evitar ser detenidos y posteriormente extraditados a Estados Unidos, por su presunta vinculación con una organización criminal oriunda de Sinaloa.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, para integrar las carpetas de investigación de los casos.

