Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Aseguran_campamento_miles_precursores_quimicos_Guerrero_1b0d5dc330
Nacional

Aseguran campamento ligado a cuñado de 'Chapo' Guzmán en Guerrero

Como parte de los despliegues conjuntos, se lograron decomisar desde miles de precursores químicos así como diverso armamento y vehículos

  • 15
  • Enero
    2026

Elementos de la Secretaría de Marina decomisaron en dos acciones una bodega con precursores químicos y un campamento empleado para la producción de drogas sintéticas aparentemente ligado al hermano de Emma Coronel Aispuro y cuñado de Joaquín "El Chapo" Guzmán en el municipio de Petatlán, Guerrero.

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch compartió información sobre dichos aseguramientos, así como imágenes donde se muestra lo decomisado.

Aseguran bodega con casi 25,000 sustancias químicas

El primer aseguramiento se dio durante un recorrido terrestre, personal de diversas corporaciones lograron inhabilitar una bodega con 24,920 litros y 12,200 kilos de sustancias químicas.

En un despliegue conjunto con Secretaría y Seguridad Ciudadana, Fiscalía General de la República, Defensa Nacional y Guardia Nacional, se logró decomisar dichos precursores durante un recorrido terrestre.

Tambien podría interesarte: Incautan laboratorio en Sinaloa; producía $66 millones en drogas

Desmantelan campamento clandestino

Como parte de un segundo despliegue, se desmanteló un campamento clandestino, donde fueron localizados diversos vehículos, así como armamento, municiones, ropa, calzado táctico y material diverso. 

Este golpe para el crimen organizado representa una afectación económica de hasta 30 millones de pesos.

Tanto el padre y hermano de Emma Coronel, obtuvieron una suspensión provisional para evitar ser detenidos y posteriormente extraditados a Estados Unidos, por su presunta vinculación con una organización criminal oriunda de Sinaloa.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, para integrar las carpetas de investigación de los casos.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T134854_666_1513192108
Semar detiene a 43 presuntos delincuentes en Colima
Envia_pesame_a_familiares_de_14_victima_del_Tren_Interoceanico_9ad8d0e9f1
Envía pésame a familiares de 14° víctima del Tren Interoceánico
G9_R0w4_NW_0_A_Esxc_F_253a8d3be2
Confirma Semar 13 fallecidos por descarrilamiento en Oaxaca
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_4_e9a75d52a6
Regiomontanos son ayudados bajo el programa "Maneja Seguro"
EH_FOTO_VERTICAL_3_b780612561
Municipio de Juárez construirá nueva secundaria moderna
Poder_Judicial_de_la_Federacion_3e1200712b
Sancionan a dos funcionarios judiciales por irregularidades
publicidad

Más Vistas

ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
reunion_trump_machado_1f7745d6c0
Afirma que Trump está comprometido con libertad de Venezuela
publicidad
×