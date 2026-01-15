Aseguran campamento ligado a cuñado de 'Chapo' Guzmán en Guerrero
Como parte de los despliegues conjuntos, se lograron decomisar desde miles de precursores químicos así como diverso armamento y vehículos
- 15
-
Enero
2026
Elementos de la Secretaría de Marina decomisaron en dos acciones una bodega con precursores químicos y un campamento empleado para la producción de drogas sintéticas aparentemente ligado al hermano de Emma Coronel Aispuro y cuñado de Joaquín "El Chapo" Guzmán en el municipio de Petatlán, Guerrero.
A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch compartió información sobre dichos aseguramientos, así como imágenes donde se muestra lo decomisado.
En Guerrero, en acciones encabezadas por @SEMAR_mx con @FGRMexico se localizó e inhabilitó un campamento clandestino empleado para la producción de drogas sintéticas, además de una bodega con aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas.— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 15, 2026
Este… pic.twitter.com/PBAmBYrllm
Aseguran bodega con casi 25,000 sustancias químicas
El primer aseguramiento se dio durante un recorrido terrestre, personal de diversas corporaciones lograron inhabilitar una bodega con 24,920 litros y 12,200 kilos de sustancias químicas.
En un despliegue conjunto con Secretaría y Seguridad Ciudadana, Fiscalía General de la República, Defensa Nacional y Guardia Nacional, se logró decomisar dichos precursores durante un recorrido terrestre.
Tambien podría interesarte: Incautan laboratorio en Sinaloa; producía $66 millones en drogas
Desmantelan campamento clandestino
Como parte de un segundo despliegue, se desmanteló un campamento clandestino, donde fueron localizados diversos vehículos, así como armamento, municiones, ropa, calzado táctico y material diverso.
Este golpe para el crimen organizado representa una afectación económica de hasta 30 millones de pesos.
Tanto el padre y hermano de Emma Coronel, obtuvieron una suspensión provisional para evitar ser detenidos y posteriormente extraditados a Estados Unidos, por su presunta vinculación con una organización criminal oriunda de Sinaloa.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, para integrar las carpetas de investigación de los casos.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas